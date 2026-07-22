Предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна нашли мертвым под Парижем

BFMTV: Подозреваемый в связях с Эпштейном модельный агент Сиад найден мертвым

Tекст: Мария Иванова

Причины гибели мужчины в настоящий момент не раскрываются, начато расследование, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. 69-летний Сиад имел гражданство Алжира и подданство Швеции, он был широко известен в индустрии моды.

В 2026 году журналисты опубликовали данные, согласно которым агент нанял для Эпштейна как минимум четырех француженок. Одна из девушек рассказала полиции о пребывании в сексуальном рабстве на протяжении нескольких лет. По данным прессы, Сиад поставлял моделей для финансиста по всему миру.

Сам агент отрицал вину, однако весной 2026 года признал факт знакомства женщин с американцем и заявил о готовности предстать перед судом. С тех пор правоохранительные органы не вызывали его на допрос.

Джеффри Эпштейна был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 года. Следствие установило, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой особняк на Манхэттене.

В августе 2019 года финансист покончил с собой в тюремной камере, после чего уголовное дело было прекращено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела Джеффри Эпштейна до конца.