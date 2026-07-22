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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    200 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 13:19 • Новости дня

    В центральном офисе Deutsche Bank прошли масштабные обыски

    Прокуратура Германии провела обыски в Deutsche Bank из-за налоговых махинаций.

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum.

    Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Германии провели оперативные мероприятия в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

    Поводом для визита силовиков стали подозрения в возможных налоговых махинациях финансовой организации.

    «Следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum», – говорится в публикации западных газет.

    Уточняется, что операцию проводили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Механизм Cum-Cum предполагает краткосрочную передачу акций между местными и иностранными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Подобные операции позволяют владельцам ценных бумаг легально снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.

    Долгое время такие транзакции находились в серой зоне, однако в последнее время немецкие следственные органы начали относиться к ним с повышенным вниманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе немецкая полиция провела обыски в филиалах Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

    В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы этой кредитной организации.

    20 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин

    Bild: В Германии отметили взлетающие до небес цены на бензин

    В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин
    @ Bernd Marz/imago-images/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    В период летних каникул цены на топливо в Германии достигают новых рекордных максимумов, приводя немцев в шоковое изумление, тем более, что в Испании почти цены на 80 центов дешевле.

    «Эти цифры стали шоком для каждого водителя: литр бензина премиум-класса сегодня, в пятницу, в Германии стоит в среднем 2,31 евро, а литр дизельного топлива – 2,28 евро», – пишет Bild.

    Газета отмечает, что цены снова приближаются к пиковым уровням, которые наблюдались в стране вскоре после начала ирано-иракской войны в конце февраля 2026 года.

    Издание указывает на главный фактор – цену на нефть. В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась до 85,28 долларов за баррель – на 24% выше, чем год назад. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива цены неуклонно растут. Кроме того, 1 июля истек срок действия государственной скидки на топливо в Германии. В сравнении с другими странами ЕС Германия стала самой дорогой.

    «Если взглянуть на Европу, ситуация становится еще более плачевной: Германия входит в число самых дорогих стран по стоимости заправки авто. Однако те, кто пересекает границу, обнаруживают, что топливо значительно дешевле в других странах: в Польше литр бензина стоит всего 1,58 евро – более чем на 50 центов меньше, чем в Германии . В Люксембурге – 1,65 евро, в Чехии – 1,62 евро, а в Австрии – 1,69 евро», – пишет газета.

    Bild подчеркивает, что самое дешевое топливо в Испании: там литр бензина стоит в среднем 1,54 евро, а дизельного топлива – 1,55 евро. А причина тому – налоги.

    В Германии налоги и сборы составляют более половины стоимости топлива. Энергетический налог составляет 65,45 цента за литр бензина и 47,04 цента за литр дизельного топлива – в дополнение к налогу на добавленную стоимость и налогу на выбросы углекислого газа (55 евро за тонну).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в апреле заявил о завершении эпохи благополучия для немцев. Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.

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    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    21 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД Германии спустя полтора года признал смену президента Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Германии с полуторогодовалым опозданием убрал с официального сайта упоминание президентом Грузии Саломе Зурабишвили, чей мандат истек в декабре 2024 года, заявил председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Информация о том, что Зурабишвили является президентом Грузии, а Илья Дарчиашвили – главой МИД, исчезла с официального сайта МИД Германии. Факт, что это произошло спустя несколько дней после завершения полномочий (скандального) посла Германии в Грузии Петера Фишера», – сказал он.

    Также, по словам главы профильного комитета, 23 июля верительные грамоты президенту Германии вручит назначенный еще в сентябре прошлого года послом в эту страну Александр Картозия.

    Леван Махашвили предложил дождаться следующих шагов Германии, чтобы делать вывод о возможном развитии отношений двух стран.

    Бывший посол Германии Петер Фишер резко критиковал Тбилиси и открыто поддерживал радикальную оппозицию.

    30 июня навредивший отношениям с Грузией посол Германии завершил работу в Тбилиси.

    Ранее в Тбилиси посла Германии обвинили в ксенофобии. Кроме того власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии.

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    20 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Военный аналитик Ермаков: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. Однако американская политика сводилась к тому, что США размещали ЯО в стране, а Берлин не пытался создавать свое. Если ФРГ станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее СВР сообщила об обеспокоенности НАТО планами Германии по созданию ЯО.

    «ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть страна обладает техническими возможностями и при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его оценкам, одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Вместе с тем собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут достаточно убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает аналитик.

    Как полагает Ермаков, проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания». Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – указал он.

    Сейчас вряд ли у немецкого руководства в полном объеме существует политическая воля, считает аналитик. «ФРГ с трудом присоединяется даже к ядерным учениям с Францией», – заметил спикер. Как бы то ни было, если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, подчеркнул Ермаков.

    «С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания. Непонятно, сохранится ли она после того, как Эммануэль Макрон покинет пост президента», – заключил эксперт.

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о беспокойстве властей стран НАТО предполагаемыми планами Германии получить прямой доступ к ядерному оружию. В сообщении на сайте службы указано, что, согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

    В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский, Мюнхенский, Рейнско-Вестфальский и Берлинский университеты. Также в проектах участвуют концерны ВПК – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

    По данным СВР, военные эксперты НАТО считают, что Германия способна за несколько месяцев наработать расщепляющийся материал и в течение года создать ядерное взрывное устройство без проведения испытаний. Ведомство отмечает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

    Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

    В январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместного ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

    В свою очередь СВР сообщала, что руководство ЕС «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании.

    Страны Прибалтики тоже охвачены ядерной лихорадкой. В прошлом месяце газета ВЗГЛЯД представила очередной выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных России государств вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    20 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Times заметила «смену настроений» в немецком подходе к диалогу с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с соратниками российских властей, что вызывает беспокойство европейских союзников ФРГ, пишет Times, отмечая «смену настроений» в построении диалога Берлина с Москвой.

    «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроений», велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи», – цитирует РИА «Новости» британскую Times со ссылкой на источник.

    При этом видимых изменений стратегия ФРГ пока не принесла, при этом оппозиционные политики страны неоднократно высказывались о важности наладить диалог с Москвой. Среди них, к примеру, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты представили послам Британии, Германии и Франции объективные оценки деструктивной политики их стран. Захарова заявляла о намеренном срыве Европой контактов с Россией. Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией.


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    21 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, подозреваемый в убийстве шести человек в немецком городе Штаде, был найден мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

    Министерство юстиции Нижней Саксонии сообщило о смерти подозреваемого в массовом убийстве, передает ТАСС.

    «Сегодня исправительное учреждение Бремерферде объявило о смерти подозреваемого в стрельбе в Штаде 29 июня 2026 года, в результате которой погибли шесть человек. По имеющимся на данный момент сведениям, речь идет о самоубийстве», – сказано в официальном заявлении ведомства.

    В министерстве уточнили, что признаков причастности третьих лиц к смерти арестованного нет. Тело заключенного обнаружил дежурный сотрудник во время утренней проверки 21 июля.

    В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Трагедия в Штаде произошла 29 июня, когда 45-летний мужчина открыл огонь в местном центре по уходу за детьми.

    Жертвами нападения стали шесть человек. По предварительной информации, мотивом преступления послужил конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью нападавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии с турецкими корнями.

    Причиной трагедии с шестью погибшими стал личный конфликт. За рулем машины преступника находилась родственница уполномоченного по вопросам миграции в Нижней Саксонии.

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    22 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

    Лавров: Россия обеспокоена планами Германии получить доступ к ядерному оружию

    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии
    @ Aaron Favila/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Информация о намерениях Берлина получить доступ к ядерному оружию вызвала глубокую тревогу российского руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    «Это действительно вызывает тревогу», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле, комментируя планы ФРГ в ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила об оценке специалистами НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость учета немецких проектов в российском военном планировании.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предсказал обострение обстановки на европейском континенте из-за возможного ядерного статуса ФРГ.

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    21 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Deutsche Bahn решила запретить алкоголь на всех вокзалах

    Bild: Deutsche Bahn запретит алкоголь на вокзалах после нападения пассажира

    Tекст: Мария Иванова

    Железные дороги Германии полностью запрещают распитие спиртного на станциях после инцидента с нетрезвым пассажиром, из-за которого охранник выпал из движущегося поезда.

    Железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует запретить распивать спиртное на перронах и в зданиях транспортных узлов по всей Германии, передает РИА «Новости».

    Поводом для этого стал конфликт с нетрезвым пассажиром, произошедший 17 июля в Баден-Вюртемберге. Тогда сотрудник службы безопасности выпал из движущегося состава и получил тяжелые травмы.

    Глава правления корпорации Эвелин Палла подтвердила введение новых ограничений. «Хватит. Теперь мы будем принимать еще более жесткие меры. Мы хотим больше порядка и безопасности на наших вокзалах и в поездах», – заявила она.

    Отмечается, что правило будет действовать до 15 октября этого года. При этом посетители привокзальных кафе и ресторанов по-прежнему смогут заказывать спиртные напитки.

    Ранее подобные меры применялись лишь на крупнейших узлах в Гамбурге, Кельне и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Deutsche Bahn весной текущего года анонсировало десятилетие обновления железных дорог.

    Российские железные дороги в конце 2024 года предложили обсудить запрет на распитие спиртного в поездах дальнего следования.

    Московский суд в июле обязал упавшего на пути нетрезвого пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов.

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    21 июля 2026, 09:35 • Новости дня
    Welt: Британия и Германия создадут дальнобойную ракету против России

    Welt: Лондон и Берлин разработают ракету дальностью 2 тыс. километров

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Берлин намерены к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

    Европейские государства планируют реализовать совместную военную программу Deep Precision Strike, передает РИА «Новости».

    «К 2034 году две страны планируют разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. DPS нужен для нанесения высокоточных ударов большой дальности», – отмечает газета Welt. Уточняется, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией.

    Проект опирается на британские технологии и немецкое финансирование, при этом его детали строго засекречены. Сейчас инженеры рассматривают два варианта создания оружия: сверхнизковысотный аппарат или гиперзвуковую систему, скорость которой в пять раз превысит звуковую.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы планов нападать на страны НАТО. Глава государства отмечал, что западные политики используют миф об угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.

    При этом Североатлантический альянс продолжает усиливать активность у западных рубежей России, оправдывая это сдерживанием спецоперации. В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями военного блока, подчеркивая готовность защищать национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны выделят 50 млрд долларов на разработку дальнобойного оружия без участия США.

    Офис премьер-министра Великобритании анонсировал создание высокоточной системы Deep Precision Strike с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Ранее Лондон и Берлин подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в военной сфере.

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    21 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Bild: Немецкие автомобилисты осадили чешские заправки ради дешевого топлива

    Автомобилисты из Германии устремились в Чехию за дешевым дизельным топливом

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне отмены ценовых ограничений жители ФРГ проезжают десятки километров и выстраиваются в очереди на заправках соседней страны, экономя до 80 центов с литра.

    Граждане Германии начали активно пересекать границу соседнего государства ради покупки горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Ажиотаж вызван недавним резким скачком стоимости бензина и дизеля на немецких заправках. Сильнее всего подорожало дизельное топливо, прибавившее в цене почти семь центов всего за одну неделю.

    Ситуацию усугубило прекращение действия государственной скидки в начале июля. «Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом», – отмечает издание.

    При стоимости около полутора евро за литр чешское горючее оказывается дешевле немецкого на 80 центов. Ради такой существенной выгоды люди проезжают до 100 километров, отправляясь в путь даже из Лейпцига. Однако уже после полуночи срок действия лимита истечет, и ценовое преимущество полностью исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период летних каникул цены на топливо в Германии достигли новых рекордных максимумов.

    Возмущенные подорожанием бензина жители страны организовали масштабный автопробег до Берлина.

    Весной европейские автомобилисты массово устремились за дешевым горючим в Калининградскую область.

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    21 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратит пристальное внимание на немецкие проекты в сфере создания ядерного оружия при разработке собственных оборонных стратегий, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

    «То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.

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    20 июля 2026, 11:29 • Новости дня
    Германия закрыла российским спортсменам доступ на европейские игры глухих

    Посольство сообщило об отказе Берлина пустить российских атлетов на игры глухих

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство ФРГ заблокировало участие российских спортсменов в Европейских юношеских играх глухих, которые пройдут в Ганновере в августе 2026 года.

    Берлин отказался принимать атлетов из России на предстоящих соревнованиях, передает Telegram-канал российского посольства в Германии.

    «По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года», – заявили дипломаты.

    Организаторы турнира объяснили свой шаг тем, что немецкий народ якобы выступит против присутствия россиян.

    В дипмиссии назвали этот аргумент нелепым, напомнив об успешном выступлении отечественных пловцов на недавнем чемпионате Европы в Мюнхене.

    Решение немецкой стороны прямо нарушает постановление Международного комитета спорта глухих от 17 марта 2026 года. Тогда юным россиянам разрешили выступать на международных стартах в полном статусе, сохранив национальный флаг и гимн. Действия Берлина также противоречат базовым принципам Олимпийской хартии о недопустимости дискриминации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

    В ответ Еврокомиссия осудила возвращение отечественных атлетов на международную арену.

    Несмотря на угрозы европейских стран Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян.


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    20 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Неизвестный бросил помидор в премьер-министра Баварии

    Bild: Мужчина с помидором попытался напасть на премьера Баварии Зедера

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии во время праздничного мероприятия мужчина попытался атаковать премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, бросив в политика томат.

    Инцидент произошел 19 июля на торжествах по случаю 1100-летия основания общины Бернау-ам-Кимзе на юге Германии, где политик присутствовал в качестве почетного гостя, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Во время мероприятия в Бернау-ам-Кимзе на премьер-министра напал мужчина. Он внезапно выскочил из кустов, бросил в Зедера помидор и метнулся в его сторону», – отмечает издание.

    Служба безопасности премьер-министра оперативно нейтрализовала нападавшего и передала его местной полиции. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Германии, сейчас он находится под стражей. Сам Зедер не пострадал, он лишь вытер остатки томата с уха и продолжил участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Маркус Зедер предложил отменить упрощенный порядок выезда молодых мужчин с Украины. Летом того же года премьер Баварии призвал вернуть воинскую обязанность в Германии.

    В 2024 году в Берлине неизвестный ударил тяжелой сумкой по голове сенатора по экономике Франциску Гиффай.

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    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

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