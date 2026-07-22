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Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев
Премьер Италии Мелони заявила о прекращении роста нелегальной миграции
Рим остановил многолетний наплыв нелегальных мигрантов, добившись значительного сокращения числа прибывающих иностранцев и увеличения количества депортаций, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Правительству страны удалось совершить невероятный прорыв в борьбе с переселенцами, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Джорджа Мелони в интервью газете Giornale поделилась подробностями миграционной политики государства.
«Мы навсегда прекратили неконтролируемый рост нелегальной иммиграции, свидетелем которого мы были в течение многих лет, и мы можем с уверенностью заявить, что Италия больше не является лагерем беженцев в Европе», – заявила политик.
Глава кабинета министров отметила, что новый регламент Евросоюза по возвращению мигрантов во многом отражает предложения Рима. Месяцем ранее европейские страны согласовали правила, направленные на ускорение депортации иностранцев без права на пребывание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне участники многотысячного марша в Риме потребовали принудительного возвращения иностранцев на родину.
Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания особых центров для высылки нелегалов за пределы европейских границ.
Ранее власти Италии заключили с Албанией успешное соглашение о содержании беженцев на территории третьей страны.