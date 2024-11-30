30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Рогов назвал нового командующего ВСУ военным преступником
Рогов обвинил Драпатого в репрессиях и пытках на территории Донбасса
Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал нового командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого военным преступником, который причастен к репрессиями и пыткам мирных граждан в Донбассе.
Рогов заявил, что Драпатый является военным преступником, ответственным за репрессии, расстрелы и пытки мирных граждан на территории Донбасса, передает РИА «Новости».
По его сведениям, Драпатый участвовал в событиях 2014 года в Мариуполе, когда бронемашины ВСУ таранили баррикады, возведенные протестующими против государственного переворота на Майдане. Рогов добавил, что Драпатый принимал участие в пытках и расстрелах в ДНР, за что получил звание героя Украины.
Кроме этого, Рогов сообщил, что в 2021 году на торжественном мероприятии Драпатый публично встал на колено перед британским послом на Украине Мелиндой Симмонс, что вызвало резонанс. Также из украинских источников стало известно, что Драпатый ранее командовал группировками ВСУ «Луганск» и «Харьков». По данным СКР, во время его командования в 2017 и 2019 годах ВСУ произвели более 70 обстрелов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, что привело к жертвам среди 154 человек.
Ранее Владимир Зеленский назначил новым командующим сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.