По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
ПВО отразила атаку беспилотников на Тюменскую область
Силы ПВО пресекли попытку атаки украинских беспилотников на Тюменскую область
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Тюменскую область, сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Ущерб промышленным объектам не допущен, пострадавших нет. Оперативные службы работают в режиме повышенной готовности», – написал Моор в Max.
Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, над страной в ночь на среду уничтожили 709 украинских дронов.
За все сутки средства ПВО поразили 972 беспилотника ВСУ.