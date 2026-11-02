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Электротранспорт Киева приостановил работу из-за отключений электричества
Киевпастранс: Электротранспорт Киева прекратил работу из-за отключений света
Коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в столице Украины из-за отсутствия напряжения в электросети.
Движение общественного электротранспорта в украинской столице полностью остановлено из-за серьезных проблем с электроснабжением и перебоев в подаче электричества, передает ТАСС со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс».
В организации уточнили, что вынужденная приостановка обслуживания пассажиров электротранспортом напрямую связана с отсутствием стабильного напряжения в городской энергосистеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.
В воскресенье холдинг ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске по указанию компании «Укрэнерго».
В пятницу потребители в Киеве и трех украинских областях остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры.