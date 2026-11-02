Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
В Кировоградской области получил повреждения транспортный объект
На объекте транспортной инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины возник пожар, сообщила Государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание произошло на одном из транспортных объектов в районе Елизаветграда, передает ТАСС.
По данным официального ресурса для оповещения, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник в Кировоградской области неоднократно объявляли воздушную тревогу.
Ранее в пригороде Киева и в Виннице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
В воскресенье глава администрации Винницкой области Наталья Заболотная заявила о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о пожарах на предприятиях региона.