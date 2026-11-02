Мишустин сообщил о подготовке плана реализации энергостратегии России

Мишустин: Подготовлен план реализации энергостратегии России до 2050 года

Tекст: Вера Басилая

«Для решения долгосрочных задач по поручению президента, вы знаете, была обновлена энергетическая стратегия, она охватила большой горизонт планирования – уже до 2050 года. Теперь подготовлен план ее реализации. В частности, это будет первое звено на ближайшие три года», – заявил Мишустин.

План позволит продолжить адаптацию отрасли к вызовам и обеспечить достижение национальных целей. Основным направлением станет обеспечение надежности энергоснабжения и совершенствование отрасли за счет эффективных технологий, модернизации инфраструктуры, наращивания производства оборудования и оптимизации использования ресурсов, передает РИА «Новости».

Ключевые направления также включают сокращение вредных выбросов, увеличение доли альтернативных источников энергии и подготовку молодых специалистов. Мишустин подчеркнул, что Россия продолжит укреплять позиции на международной арене, развивать сотрудничество с дружественными странами и продвигать свои товары.

«Все эти шаги позволят сформировать базу для решения долгосрочных задач, тот задел, который поможет обеспечить опережающее развитие нашей экономики и сохранить ее роль как одного из ведущих поставщиков», – добавил премьер.

Министерство энергетики подготовило и приступило к реализации нового инвестиционного цикла в области нефти, в области газа, в области угля, в области электроэнергетики.

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился увеличить генерацию электроэнергии на основе возобновляемых источников.

В сентябре президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить уверенный и долгосрочный рост российской экономики.