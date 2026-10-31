Власти Канады сохранили санкции против российских спортсменов

Канада сохранила ограничения на участие россиян в проходящих в стране турнирах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Канада сохранит ограничения на участие россиян в турнирах, проводимых на территории страны и финансируемых из ее бюджета, передает РИА «Новости».

«Канада по-прежнему придерживается позиции, зафиксированной в 2022 году: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», – заявил госсекретарь по вопросам спорта Адам ван Куверден.

В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к состязаниям текущего сезона, включая Молодежный чемпионат мира. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В IIHF пообещали исполнить решение суда и в скором времени оценить шаги для возвращения сборных к турнирам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация хоккея Канады обратилась в Международную федерацию хоккея за разъяснениями о возможности участия сборной России в молодежном чемпионате мира после решения Спортивного арбитражного суда.

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал решение о допуске российских сборных к международным турнирам концом дискриминации в мировом хоккее.

Чешский хоккейный союз выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда.