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В Киеве на фоне тревоги прогремели взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве во время действия воздушной тревоги прозвучали взрывы.
О взрывах в украинской столице сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Укринформ».
Отмечается, что, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве и ряде областей Украины в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу.
В четверг в украинской столице также произошли взрывы. А в понедельник военный эксперт Борис Рожин сообщил о поражении инфраструктуры в Киеве.