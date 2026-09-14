Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в борьбе с инакомыслием

Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.

«Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.