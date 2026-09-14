Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.3 комментария
Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в борьбе с инакомыслием
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в жестком подавлении инакомыслия на Украине после введения против нее санкций.
«Зеленский воюет не только на фронте – он воюет со всеми, кто сомневается в его видении ситуации. В санкциях против меня даже перечислены мои профили в социальных сетях, чтобы можно было потребовать их закрытия», – указала Мендель в соцсетях, передает ТАСС.
Мендель также подчеркнула, что страна, которую позиционируют как оплот демократии, скатывается к государству военного времени, где любое несогласие приравнивается к предательству.
В августе Мендель заявила о потере Владимиром Зеленским поддержки подавляющего большинства граждан.
Месяцем ранее она обвинила главу киевского режима в создании масштабной информационной ловушки.
Весной украинский портал «Миротворец» пополнил свои списки личными данными экс-чиновницы.