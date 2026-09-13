Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.3 комментария
Песков констатировал отсутствие новых предложений по украинскому урегулированию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии свежих инициатив по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость проведения переговоров для поиска возможных вариантов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.
«Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.
Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.