В Сургуте прошел Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию

Tекст: Дарья Григоренко

12 сентября в Сургуте состоялся фестиваль «Русское лето». Мероприятие охватило шесть федеральных округов страны и собрало на Центральной площади почти 34 тыс. человек. Перед зрителями выступили рэп-исполнитель ST, группа «Полынь Folk» и местные музыкальные коллективы.

Главные темы Фестиваля в Год единства народов России – традиционная русская культура и диалог культурных традиций народов нашей страны. Первыми городами в маршруте Фестиваля стали Петропавловск-Камчатский и Калтан, чуть позднее к ним присоединились Орёл, Хабаровск, Биробиджан, Гатчина, Кемерово, Благовещенск, Владимир и Барнаул. Столица Алтайского края передала эстафету Сургуту, а конечной точкой Фестиваля станет Ульяновск.

Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул особое значение события для региона. «Для нашего города очень важно принимать участие в событии с таким объединяющим, патриотическим посылом», – заявил мэр. Он добавил, что город исторически силен своим межнациональным единством.

«Сегодня здесь собрались тысячи людей. Так и должно быть, потому что Сургут является не только нефтяным сердцем, но и духовным центром Югры. Мы всегда говорили и будем говорить о том, что Сургут –это русский город, основанный русским людьми. И единство – часть нашего сибирского ДНК. Во времена освоения нефтяных недр сюда приехал весь Советский Союз, и до сих пор в Югре немало многонациональных семей. Мы бережем исконные русские традиции, но прекрасно дополняем друг друга. Каждый народ внес какую-то изюминку в экономику, культуру и духовную жизнь Сургута. У нас живут больше 100 национальностей, и вы сами видите, сколько блеска и радости в глазах людей, которые сегодня пришли на Фестиваль. Так что Сургут действительно силен единством!» – сказал Слепов.

Знаковым моментом стало выступление рэпера ST, который исполнил одну из композиций вместе с ветеранами специальной военной операции. Музыкант отметил важность поддержки бойцов через творчество. Особым гостем площадки стал награжденный орденом Мужества ветеран Сергей Салахов, призвавший молодежь беречь мир и единство.

«Когда находишься в зоне боевых действий, бывают по-настоящему трудные, темные моменты. В такие мгновения мне помогало не сдаваться четкое понимание того, зачем я там нахожусь и почему это важно. А еще я всегда носил в кармане письма ребят, которые присылали нам на фронт. У меня дома целая пачка этих писем, я каждое сохранил. Поддержка детей мотивировала не сдаваться, давала понять, что всё не зря. Сегодня я мечтаю, чтобы у всех людей на планете было мирное небо над головой. А своим согражданам желаю единства, потому что именно в нем наша сила», – сказал Салахов.

Для посетителей работали интерактивные пространства, выставка-ярмарка местной гастрономии и тематические зоны. Желающие смогли оставить теплые пожелания на «Машине победы», которая вскоре отправится на фронт.

Знаковой точкой площадки стала необычная интерактивная карта России. Каждый гость мог поставить флажок и отметить то место, которое особенно важно для него и его семьи. Площадка «Объединяя поколения» от мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра» притягивала участников большой настольной игрой, которая развернулась прямо на асфальте. Гости сами выполняли роль игровых фишек и с интересом включались в стратегию. На площадке «Молодые семьи» дети и взрослые участвовали в увлекательных играх для всей семьи или переводили дух между фестивальными активностями в специальной зоне отдыха.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.