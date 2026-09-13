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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают два миллиарда человек.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    13 сентября 2026, 13:07 • Новости дня

    Путин отметил вклад Розенбаума в реализацию благотворительных инициатив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем, особо отметив его активную благотворительную деятельность, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. В обращении отмечается значимый вклад артиста в реализацию востребованных гуманитарных и благотворительных инициатив.

    «Вы всегда работаете вдохновенно, дарите слушателям тепло души и сердца. Благодаря особой, доверительной манере исполнения, ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также пожелал народному артисту крепкого здоровья, а также успехов в делах и новых начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю 75-летия.

    В прошлом году Александр Розенбаум отметил значимость работы военных врачей на передовой.

    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    12 сентября 2026, 15:54 • Новости дня
    Песков напомнил о приглашении Зеленского в Москву

    Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, если у него есть такое желание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским лидером на саммите G20 в Майами, передает ТАСС.

    «Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», – указал представитель Кремля. Приглашение в российскую столицу остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кремль подтвердил открытость к прямому диалогу с украинским руководством.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    12 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Индийский журналист назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»

    Индийский журналист Ракеш назвал рукопожатие Владимира Путина «железным»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Журналист из Индии Кумар Ракеш назвал рукопожатие президента России Владимира Путина «железным», вспомнив их личную встречу в Кремле более двадцати лет назад.

    Индийский журналист Кумар Ракеш поделился с РИА «Новости» воспоминаниями о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году. Тогда репортер сопровождал бывшего президента Индии Абдула Калама во время официального визита в Москву.

    После завершения переговоров лидеры вышли к прессе, и журналист попросил российского руководителя пожать ему руку. «Я сказал ему: «Ваше рукопожатие – словно железо». Он улыбнулся. Для меня это один из самых памятных моментов в жизни», – рассказал Ракеш.

    Репортер добавил, что до сих пор испытывает трепет, когда видит кадры встреч Владимира Путина с мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп или Нарендра Моди. По его словам, эти моменты напоминают ему о личном опыте общения.

    «Это действительно железный человек России. Думаю, можно сказать — железный человек мира. Твердый в принятии решений, в управлении, в политике», - добавил Ракеш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обсуждении Владимиром Путиным и Нарендрой Моди важных мировых проблем во время совместных поездок на автомобиле.

    Ранее индийский премьер поделился совместным снимком с российским лидером по пути на Всемирные игры кочевников.

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    12 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на полях саммита БРИКС, однако возможности провести переговоры у них не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обменялись приветствиями во время мероприятий саммита БРИКС, передает RT.

    Возможности провести полноценные переговоры у лидеров двух стран не было. Полноформатная встреча глав государств ожидается на торжественном приёме в рамках саммита.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обязательное общение лидеров на полях саммита БРИКС в Индии.

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    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

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    12 сентября 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин заявил о смещении мировой деловой активности к развивающимся рынкам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Индии заявил о смещении мировой деловой активности в сторону развивающихся рынков.

    «Деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – заявил российский лидер в ходе заседания, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС в Нью-Дели. Государства объединения обеспечили почти половину роста глобальной экономики. Современный мир проходит этап глубинных структурных преобразований.

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    13 сентября 2026, 07:40 • Новости дня
    Леди Гага стала мамой
    Леди Гага стала мамой
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Леди Гага и ее жених Майкл Полански недавно стали родителями первого совместного ребенка, сообщает Page Six, отмечая, что пара только помолвлена и официально отношения не оформляла.

    Никаких подробностей, включая имя, пол и дату рождения ребенка издание Page Six сообщить не может, предлагая лишь серию фото, на которых Гага несет в слинге младенца где-то в Северной Калифорнии.

    Певица и бизнесмен Полански, которые были помолвлены с марта 2024 года, так и не поженились, в последние месяцы держались в тени.

    Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанна Анджелина Джерманотта) не появлялась на публике с августа.

    До этого, в мае, ее заметили на мероприятии в The Grove в Лос-Анджелесе. В апреле Гага завершила свое последнее турне The Mayhem Ball. Оно продолжалось почти девять месяцев и включало 86 концертов по всему миру.

    Неожиданное появление ребенка спровоцировало слухи об использовании парой услуг суррогатной матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Книга рекордов признала концерт Леди Гаги самым массовым в мире. Тогда же полиция пресекла попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

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    Подписанное в ходе саммита БРИКС в Индии соглашение о новой платежной системе стран объединения – BRICS Pay – переводит проект, о котором говорится почти десять лет, в стадию практического развертывания. С помощью BRICS Pay бизнес сможет проводить платежи между странами напрямую в национальных валютах, граждане – оплачивать покупки своими картами в любой стране БРИКС, а государства система защитит от внешнего санкционного влияния. Как будет работать BRICS Pay? Подробности

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    Пытаясь как-то подпортить успех «Альтернативы для Германии» на выборах и предотвратить новый, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал только хуже. Более того, на него подали заявление в полицию, в чем многие увидели кармическое воздаяние. А до следующих выборов осталась всего неделя. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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