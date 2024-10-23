Путин обсудил с премьером Эфиопии интеграцию в БРИКС

Путин на саммите БРИКС поддержал интеграцию Эфиопии в организацию

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

В ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции Эфиопии в БРИКС и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.

Путин отметил, что присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает авторитет страны на мировой арене.



Путин подчеркнул, что Россия и Эфиопия часто занимают схожие позиции по глобальным и региональным вопросам, в том числе при голосовании на Генассамблее ООН. Он также заверил, что Россия продолжит содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу БРИКС.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в свою очередь, выразил благодарность за высокую организацию саммита в Казани и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в различных сферах, включая безопасность и сельское хозяйство.

Он также обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко возможности сотрудничества в модернизации сельского хозяйства и текстильной промышленности.

Эфиопия стала полноправным членом БРИКС с 1 января 2023 года. В этом году товарооборот между Россией и Эфиопией вырос более чем в полтора раза, что подчеркивает положительную динамику в торгово-экономических отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подарил символическую купюру межгосударственного объединения главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, а также провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества и перспектив создания международного газового хаба в Турции.

Путин выразил мнение о перспективности включения Турции в работу БРИКС, отметив ее геополитическую роль и авторитет, а также подчеркнул намерение России и Венесуэлы создавать справедливый миропорядок, исключающий вмешательство и санкции.

Присоединение Ирана к БРИКС, по мнению Путина, открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.