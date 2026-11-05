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У жителей Тюмени изъяли более 24 кг наркотиков из подпольной лаборатории
В Тюмени двух жителей обвинили в незаконном производстве синтетических наркотиков в подпольной лаборатории, у них изъято более 24 кг запрещенных веществ, сообщили в прокуратуре региона.
Обвинение предъявлено по статьям «Незаконное производство наркотических средств» и «Незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств», цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Из незаконного оборота изъято более 24 кг произведенных наркотических средств и 46,55 кг прекурсоров для производства запрещенных веществ», – добавили там.
По версии следствия, обвиняемые арендовали гараж на территории одного из кооперативов, где приобрели лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры. В феврале 2026 года они произвели две партии наркотиков для сбыта.
Уголовное дело направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере составляет до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вблизи города Лихославль в Тверской области выявили масштабное подпольное производство запрещенных веществ.
В январе суд вынес обвинительный приговор двум жителям Екатеринбурга по делу о вымогательстве наркотиков в особо крупном размере.
Житель Самарской области получил 15 лет колонии строгого режима за организацию подпольного производства более 31 кг синтетических наркотиков.