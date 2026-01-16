Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.11 комментариев
Самарский суд вынес приговор жителю области за производство наркотиков
Самарский суд приговорил мужчину за производство 31 кг наркотиков
Житель Самарской области получил 15 лет колонии строгого режима за организацию подпольного производства более 31 кг синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона.
Самарский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), передает прокуратура Самарской области.
Суд установил, что в январе 2024 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами для незаконного производства наркотиков. Для этого он купил частный дом с надворными постройками в Елховском районе, где вместе с соучастниками наладил изготовление синтетических веществ для продажи.
В марте 2024 года мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке перевезти наркотики в другой регион. У него было изъято более 31,4 кг синтетических наркотических средств.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Земельный участок, дом и постройки, где производили наркотики, обращены в доход государства. Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таиланд согласился депортировать в Россию руководителя банды наркоторговцев Игоря Выговского, чья структура действовала в Самарской области.
А до этого из Самарской области в Казахстан экстрадировали мужчину, обвиняемого в организации крупного канала поставок героина и опия из Узбекистана.