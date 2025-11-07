В Казани суд выселил собственника жилья из-за жалоб соседей

Жалобы соседей стали причиной выселения собственника жилья в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.



