В Казани суд выселил собственника жилья из-за жалоб соседей
В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.
Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.
Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.
В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.
Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.
