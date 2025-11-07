Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов

Tекст: Катерина Туманова

Организация и проведение специальных сборов возлагается на Министерство обороны. В тексте проекта «Об утверждении Правил проведения специальных сборов с гражданами Российской Федерации, пребывающими в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации» отмечено, что резервисты будут направляться на эти сборы с целью обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и других нужных для жизнеобеспечения объектов в соответствии с президентским указом.

В документе поясняется, что специальные сборы – это комплекс мероприятий по направлению резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Критически важными и иными объектами жизнеобеспечения называются объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой России, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта страны, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, следует из проекта постановления правительства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри регионов для охраны объектов энергетики, транспорта и критически важных предприятий. Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Минобороны также разъяснило порядок выплат резервистам на сборах.



