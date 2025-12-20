Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Замглавы МВД России Казакова в НЦ «Россия» вручила паспорта пятерым иностранцам
В рамках Второго международного Екатерининского форума в национальном центре «Россия» пять новых граждан получили российские паспорта, среди них – журналистка из США, сообщили в мигарционной службе МВД России.
Заместитель начальника Миграционной службы МВД России Валентина Казакова вручила паспорта пятерым иностранцам, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. Церемония прошла в рамках Второго международного Екатерининского форума в Национальном центре «Россия».
Среди новых граждан России оказались уроженка США Александра Тара Мак Кейб, известная журналистка и обозреватель, серб Данило Иванович, участник спецоперации на Украине, а также дирижер Дмитрий Юровский, работающий в Германии и России. Паспорт также получил магистр химии и директор компании «Синэкотех» Андрей Носков, а из Франции приехал хирург Пьер Моно Оливье Шарль, потомок русских эмигрантов.
Александра Тара Мак Кейб заявила: «Безумно рада получить гражданство России, это для меня большая честь. Россия является невероятной державой, примером и героем. Спасибо каждому россиянину, который открыл мне свое сердце и дарит тепло».
Уделялось внимание практике успешной интеграции новых граждан, а также роли России в поддержке традиционных духовных и культурных ценностей. Отмечалась реализация президентского указа № 702 о гуманитарной поддержке лицам, разделяющим ценности страны.
Казакова рассказала о результатах работы МВД по созданию условий для иностранцев и возвращения соотечественников. В форуме участвовали примерно 700 человек, включая чиновников, экспертов, представителей СМИ и бизнеса.