Рубио заявил о намерении США возродить «старую дружбу» с союзниками

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский госсекретарь Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что США не стремятся к отделению от своих союзников, а намерены возродить давнюю дружбу и восстановить величие западной цивилизации, передает РИА «Новости».

Рубио заявил: «Мы стремимся не к отделению, а к оживлению старой дружбы и восстановлению величайшей цивилизации в истории человечества». Он пояснил, что разногласия между США и европейскими странами связаны с глубокой обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы. По его словам, эти страны связаны не только экономически и военным образом, но и духовно, и культурно.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают, что судьбы обеих сторон всегда будут переплетены. Он также заявил, что США прокладывают путь к новому веку процветания и хотят делать это вместе с Европой.

«Я нахожусь здесь сегодня, чтобы дать понять, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и нашими старейшими друзьями», – добавил Рубио.

Ранее на Мюнхенской конференции Рубио раскритиковал отказ от национальных интересов в пользу глобального порядка. До этого в субботу премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела переговоры с Рубио и премьером Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и назвала их конструктивными.

При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики и дипломаты признали, что уровень доверия к США не восстановится после жестких заявлений и действий американской администрации.