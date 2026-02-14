  • Новость часаПри атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 17:55 • Новости дня

    При атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотников по поселку Центральный в ЛНР пострадали местные жители, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщают местные власти.

    15 человек получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по поселку Центральный Перевальского округа ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Max.

    Пасечник отметил: «В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии».

    По информации главы ЛНР, медицинские бригады продолжают оказывать помощь пострадавшим и отрабатывать новые вызовы. Подробности о характере ранений и разрушениях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в Сватове, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    До этого дроны ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранив пятерых мирных жителей, среди которых были трое детей в возрасте пять месяцев, семь и три года. А в январе два сотрудника компании «Луганскгаз» получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на территории Луганской народной республики.

    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Экс-советник Пентагона признал военное поражение Украины

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина уже проиграла в военном отношении, а потери украинской стороны он назвал ужасающими.

    Украина уже потерпела военное поражение, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что только те, кто слушает исключительно государственные новости в странах вроде Германии, Франции или Британии, могут считать иначе.

    Макгрегор отметил: «Украина побеждена в военном отношении. Иначе считают только те люди, кто слушает исключительно новости, спонсируемые государством, в странах вроде Германии, Франции или Великобритании. Каждый, кто погружен глубоко в этот вопрос, понимает, что потери украинской стороны ужасающие».

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские войска ежедневно возвращают территорию «квадратными километрами» и наступление идет по всей линии фронта.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий, и киевский режим принуждается к мирному решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины отметил, что Вашингтон требует уступок от Киева, а не от России, и выделил особую роль США в переговорном процессе.

    Министерство обороны Швеции выделило значительную сумму на приобретение вооружений США для поддержки Украины.

    Соединенные Штаты связали предоставление гарантий безопасности Украине с необходимостью достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    США планируют поставить вооружения Украине на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через союзников по НАТО.

    Рубио: Оставшиеся спорные вопросы по Украине – самые сложные
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине, который состоится во вторник, и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    США продолжают прилагать максимум усилий для участия в завершении конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости». По его словам, «мы собираемся продолжать делать все, что в наших силах, чтобы играть свою роль в завершении этой войны».

    Рубио отметил, что сторонам удалось сократить список спорных вопросов на переговорах по Украине, однако теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, который намечен на следующий вторник. «Встречи вновь состоятся во вторник», – сообщил Рубио участникам конференции.

    Он добавил, что состав участников грядущей встречи может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.

    Накануне стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что США требуют уступок от Киева, а не от России.

    ПВО уничтожила 20 украинских дронов над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 20 беспилотников Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении Минобороны уточняется: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области ночью произошла атака с использованием шести беспилотников.

    В Воронежской области сбитый БПЛА привел к задержке движения поездов.

    В Удмуртии силы ПВО уничтожили еще один беспилотник.

    Командир рассказал, как нейросети помогли обмануть ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные применили нейросети, чтобы получить важную информацию и обмануть командиров пленного офицера ВСУ, используя его телефон.

    Командир батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии рассказал, что офицеры использовали нейросети для взаимодействия с командованием взятого в плен украинского военнослужащего, передает РИА «Новости».

    У пленного командира взвода при себе был телефон с картами, расположением огневых точек и доступом к чатам с офицерами ВСУ в мессенджерах.

    По словам комбата, российские военные смогли читать сообщения, узнавать перемещения техники и даже убеждать украинских военных сбрасывать провизию на позиции, которые уже контролировались ВС РФ.

    «В какой-то момент мы даже читали, какие машины выезжают, куда едут – все это писали. Мы даже убеждали их с дронов сбрасывать провизию на позиции, которые уже за нами», – сообщил комбат.

    Для подтверждения легенды о ранении пленного, его фотографию обработали через нейросети и отправили украинским командирам, чтобы убедить их, что он остался в блиндаже. Это позволило выиграть еще несколько часов и продолжать получать информацию.

    Однако после того, как командиры начали общаться с родственниками пленного и задавать вопросы, ответы на которые нельзя было найти в телефоне, аккаунт пленного был удален из чатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил находчивость и смекалку военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Российские военные совершили неожиданный марш-бросок по дну Каховского водохранилища, что позволило развить наступление на Каменское.

    Бойцы российской армии три месяца готовили специальную операцию по выходу через трубу газопровода в тыл противника, находившегося в Курской области, застав ВСУ врасплох.

    США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщил в интервью телеканалу Bloomberg госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что речь идет о многосторонних консультациях, в которых также участвуют делегации России и Украины, передает РИА Новости.

    Рубио подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер посвятили урегулированию конфликта значительное количество времени и во вторник снова встретятся с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне агентство Reuters сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    В субботу Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине и отметил сокращение числа спорных вопросов.

    Рубио также заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.


    Зеленский: Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом»

    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Украины рассказал, что Дональд Трамп предлагает заключить мирное соглашение по Украине сразу и потребовал гарантий безопасности для выборов.

    Детали плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине озвучил глава Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

    Зеленский отметил, что Трамп предпочитает заключать соглашения «одним большим пакетом», как это было с его законопроектом по сокращению бюджетных расходов. По словам Зеленского, подобный подход может не дать Украине реальных гарантий, поэтому он настаивает на поэтапном заключении соглашений.

    Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершить конфликт как можно быстрее, однако для проведения выборов нужны гарантии безопасности. Он заявил: «Если президент Трамп, и я думаю, что он сможет это сделать, ... заставит Путина заключить перемирие, которое продлится два-три месяца, мы проведем выборы».

    Президент Украины выделил три ключевых условия для завершения войны: надежные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении страны после конфликта и усиленное давление на Россию. Зеленский добавил, что Трамп может даже предложить ввести «тотальные санкции» против России, включая ограничения на ядерную энергетику и санкции против россиян на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений. Также украинский лидер оговорился, назвав программу PURL «проблемой», а затем исправился.

    Кроме того, он оскорбительно прокомментировал позицию премьера Венгрии Виктора Орбана по вопросам поддержки Украины и армии.

    Напомним, по мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон может инициировать переговоры между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

    Он также подтвердил, что американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве.


    Уиткофф и Кушнер решили поучаствовать во встрече с делегациями РФ и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские представители примут участие в новой встрече с делегациями России и Украины, при этом переговоры пройдут во вторник в Женеве.

    Агентство Reuters сообщает, что во второй половине дня во вторник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

    Ожидается, что встреча состоится в Женеве, а также пройдет в закрытом формате, без участия прессы. В публикации агентства отмечается со ссылкой на источник: «Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины, сообщил источник».

    Ранее в Абу-Даби уже прошли два раунда переговоров по Украине, в которых участвовали делегации России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января, второй – 4-5 февраля. Все встречи проводились за закрытыми дверями.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что предстоящий раунд переговоров в Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что украинская делегация готовится к новому раунду трехсторонних переговоров.

    Киев рассматривает возможность отправки делегации в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что завершить конфликт на Украине по европейской «лукавой линии» с немедленным перемирием и гарантиями безопасности невозможно.

    Герой России Манохин назначен замминистра спорта Крыма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Герой России Владимир Манохин занял пост заместителя министра спорта Крыма и будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта в регионе, говорится в сообщении местных властей.

    Герой России Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Республики Крым. По словам главы региона Сергея Аксенова, Манохин будет курировать развитие паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, а также участвовать в реализации государственной политики в сфере адаптивного спорта.

    В своем Телеграм-канале Аксенов подчеркнул, что Манохин вошел в региональную кадровую программу «Герои Крыма», которая реализуется в рамках федерального проекта «Время героев» по поручению президента Владимира Путина.

    Глава Крыма отметил: «Уверен, что лидерские качества, проявленные на фронте, помогут Владимиру Александровичу выстроить эффективную работу в новой должности».

    Распоряжение о назначении Манохина подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк, оно опубликовано на правительственном портале Крыма 13 февраля.

    Манохин родился в 1997 году, вырос на Дальнем Востоке, служил в Крыму, имеет звание гвардии майор запаса. В ходе спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области. Манохин был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества, а в 2024 году ему присвоено звание Героя России.

    Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся на спецоперации военнослужащим, среди которых был и Владимир Манохин, который командовал батальоном, сдержавшим наступление противника на важный населенный пункт в Херсонской области.

    Ранее Герой России Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. До этого Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Соколов стал заместителем начальника департамента Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

    Силовики сообщили о гибели военных ВСУ от холода под Новопавловкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских военных, оставшись без эвакуации и поддержки, погибла от холода в районе Новопавловки на стыке ДНР и Днепропетровской области.

    Украинские военнослужащие из подразделения ВСУ оказались изолированы в районе Новопавловки, где укрывались в подвалах, ожидая эвакуации, передает РИА «Новости»

    Представитель силовых структур рассказал: «Остатки подразделения ВСУ, оставленные без поддержки и связи, прятались по подвалам в районе Новопавловки, надеясь на вывоз с позиций. Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть – не получив ни помощи, ни снабжения».

    По словам источника, погибшие могли быть военнослужащими 425-го элитного штурмового полка ВСУ «Скала».

    Собеседник добавил, что командование не предприняло реальных попыток вывести бойцов из опасной зоны. Украинские военные остались без тепла, продовольствия и боеприпасов, оказавшись полностью отрезанными от снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильные морозы стали оказывать серьезное влияние на ход боевых действий в рамках спецоперации.

    Российские силовики нашли тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, на позициях западнее Лимана. Офис Зеленского пытается переложить вину за потерю городов в Донбассе на командиров ВСУ, открывая уголовные дела и запугивая военных.

    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1,2 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе продвижения российских войск на нескольких направлениях противник за сутки потерял свыше 1230 военнослужащих, а также десятки единиц бронетехники и артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Новой Сечи, Графского и Мирополья Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой и Приколотным, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дробышево, Красного Лимана, Святогорска, Щурово Донецкой народной республики (ДНР) и Боровой Харьковской области.

    ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113 и канадский бронеавтомобиль Senator. Уничтожены орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Миньковки, Голубовки, Кривой Луки и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, два британских бронетранспортера Spartan и пять бронеавтомобилей. Уничтожены артиллерийское орудие, станция РЭБ, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Кучерова Яра, Завидо-Кудашево ДНРи Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Братского, Коломийцев, Коммунаровки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы и Барвиновки Запорожской области.

    Противник потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что за прошедшую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. В частности, они зачистили Зализничное к западу от Гуляйпол, а ранее освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку.

    Рубио подчеркнул исключительную роль США в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению американского госсекретаря Марко Рубио, только Вашингтон способен инициировать переговоры между Россией и Украиной по прекращению боевых действий.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая может убедить стороны украинского конфликта сесть за стол переговоров. По словам Рубио, Вашингтон находится в уникальном положении и способен инициировать обсуждение возможности прекращения конфликта, пишет РИА «Новости».

    Рубио подчеркнул, что США сделают все возможное для поиска путей урегулирования ситуации. Он отметил: «Мы продолжим поиск путей, чтобы понять, есть ли решение этой уникальной проблемы, приемлемое для Украины и которое также примет Россия... Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы понять, сможем ли мы найти решение в этом вопросе».

    Он добавил, что Соединенные Штаты будут пытаться выяснить, возможно ли достичь урегулирования, приемлемого для обеих сторон. Рубио выразил уверенность в необходимости поддерживать диалог и искать компромиссные варианты, чтобы выйти из текущего кризиса.

    Ранее в субботу Рубио подтвердил, что спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по урегулированию ситуации на Украине, которая запланирована на 17 февраля в Женеве.

    Также он отметил, что участники переговоров смогли сократить список спорных вопросов, но теперь обсуждение идет только по самым сложным темам.

    Госсекретарь подчеркнул, что ООН оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, и призвал к глубокому реформированию мировых институтов.

    Минобороны предложило засчитывать день службы на СВО за три дня работы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское оборонное ведомство инициировало поправки для тройного зачета времени службы в зоне спецоперации в трудовой стаж.

    С предложением о внесении изменений в федеральные законы выступило Министерство обороны, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что один день участия военнослужащего в специальной военной операции будет засчитываться как три дня государственной службы, работы по специальности или общего трудового стажа.

    В проекте содержится предложение дополнить п. 3 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» новым абзацем, в котором прописан порядок тройного зачета периода участия в спецоперации для военнослужащих.

    «Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», – отмечается в проекте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили бесплатную обучающую программу для поддержки сотрудников, взаимодействующих с ветеранами спецоперации и их семьями.

    Власти планируют внедрить систему предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ во всех регионах России.

    Участники спецоперации и их семьи получили право на освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство.

