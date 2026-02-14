При атаке дронов ВСУ на поселок Центральный в ЛНР пострадали 15 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

15 человек получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ по поселку Центральный Перевальского округа ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем канале в Max.

Пасечник отметил: «В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. К сожалению, есть раненые. Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии».

По информации главы ЛНР, медицинские бригады продолжают оказывать помощь пострадавшим и отрабатывать новые вызовы. Подробности о характере ранений и разрушениях пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в Сватове, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

До этого дроны ВСУ нанесли удар по ЛНР, ранив пятерых мирных жителей, среди которых были трое детей в возрасте пять месяцев, семь и три года. А в январе два сотрудника компании «Луганскгаз» получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на территории Луганской народной республики.