Tекст: Борис Джерелиевский

Арктический антициклон, сковавший холодом территорию бывшей Украины, остро ощущается не только в городах, погрузившихся в блэкаут, но и на боевых позициях на линии боевого соприкосновения. Зима – вообще сложное время для ведения боевых действий, когда речь идет о просторах нашей страны с ее умеренно континентальным климатом.

Можно вспомнить, что еще несколько столетий назад с наступлением холодов войска становились на «зимние квартиры», а интенсивность боевых действий резко снижалась. Сегодня войска подобной роскоши лишены, они воюют в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

И все же морозы и по сей день создают проблемы для вооружения и военной техники. Так, например, дизельные двигатели, применяемые сегодня на большинстве военной автомобильной и бронированной техники, должны, согласно нормативным документам, запускаться без подогревающих устройств при температуре до –12 градусов по Цельсию. При более низких температурах холодный запуск силовой установки может быть затруднен, а применение «летнего» дизельного топлива, которое загустевает на морозе, может вообще на некоторое время вывести технику из строя.

Одной из главных ударных сил сегодня являются беспилотники. В своем большинстве они оснащены электродвигателями, питающимися от аккумуляторов. Их емкость при понижении температуры падает, сокращая, подчас значительно, продолжительность и дальность полета. То же самое относится к радиостанциям и любой другой аппаратуре, использующей питание от аккумуляторных батарей.

При низких температурах снижается мощность некоторых порохов, что необходимо учитывать при расчете траектории полета боеприпаса. Зимой даже стрелковое оружие требует особого обслуживания, поскольку загустевшая смазка может привести к отказам при стрельбе. Так, например, опытные бойцы, если нет специализированной зимней смазки, используют керосин, который не только снижает трение деталей, но и, обладая щелочным эффектом, нейтрализует разрушительное воздействие пороховых газов на металл.

Советское/российское оружие проектировалось с учетом предстоящей эксплуатации в жестких зимних условиях, с соответствующими зазорами. Это является своеобразным техническим компромиссом – люфты и тяжелая затворная рама несколько снижают точность автомата Калашникова, но зато гарантируют надежную работу автоматики, если он заледенел или сильно загрязнен. В то же самое время западные штурмовые винтовки выпускаются с минимальными зазорами, что при условно лучшей точности грозит отказами в экстремальных условиях.

Все больше украинских боевиков, привыкших к советскому оружию, вооружаются западными винтовками AR-серии, SCAR, FAMAS, НК G-36 и другими, более требовательными к обслуживанию, и сталкиваются с подобными проблемами.

Но, несомненно, самой большой проблемой является выживание военнослужащих на боевых позициях. Оно находится в прямой зависимости от трех факторов – общего положения дел на фронте, организации материально-технического обеспечения войск и индивидуальной подготовки к действиям в условиях низких температур.

Общее положение на фронте сегодня складывается в нашу пользу. Инициатива на всех участках ЛБС принадлежит нашим войскам, которые имеют возможность навязывать противнику свои варианты развития ситуации. Одним из главных принципов, последовательно реализуемых ВС РФ, является изоляция района боевых действий. В ходе решения этой задачи с помощью различных ударных систем обрываются логистические линии неприятеля – он теряет возможность осуществления ротации своих подразделений, эвакуации раненых и заболевших, подвоза боеприпасов, продуктов, ГСМ и всего, что необходимо для ведения боевых действий и выживания.

В частности, украинским боевикам, окруженным нашими войсками в южной части Константиновки в ДНР (по некоторым данным, их может быть до трех тысяч), грозит замерзание из-за отсутствия снабжения и невозможности согреться. Сообщается, что

несколько десятков боевиков 156-й омбр ВСУ уже сдались в плен, чтобы не замерзнуть насмерть.

И это не гипербола – в начале второй декады декабря, когда столбик термометра еще не опустился до нынешних отметок, нашими наступающими пехотинцами были обнаружены тела неприятельских солдат, погибших от гипотермии на двух из шести позиций опорного пункта ВСУ в лесу западнее Лимана Харьковской области.

Собственно, для того чтобы умереть от переохлаждения, вовсе не обязательно, чтобы наступил арктический холод. При отсутствии нормально оборудованного фронтового быта, когда боец может отдохнуть в тепле и получить горячее питание, холодовая усталость, ведущая к замерзанию, может наступить даже при околонулевых температурах, особенно в условиях повышенной влажности.

Тут можно вспомнить хрестоматийный случай с гибелью от переохлаждения признанных специалистов по выживанию – операторов британской специальной авиадесантной службы (SAS) из злополучного патруля «Браво Два Ноль» не в Арктике, а во время операции «Буря в пустыне» в Ираке, где минимальная средняя температура зимой составляет +7 градусов С.

Но Харьковская область и Донбасс – это совсем не Ирак, и нынешней суровой зимой замерзание на позициях – отнюдь не единичные эпизоды. Генерал-майор Ян Гагин, советник главы ДНР Дениса Пушилина и эксперт в области безопасности, только что прибывший с ЛБС, рассказал газете ВЗГЛЯД, что украинские боевики погибают на зимних позициях не только от гипотермии, но и от пневмонии, которую можно получить всего за несколько часов. Он сообщил о нескольких эпизодах на Краматорском направлении, когда

неприятель, находящийся на позициях, оказывал нашим войскам вялое сопротивление или не оказывал вовсе, поскольку все боевики на данных опорных пунктах были больны.

Продвижение наших войск в районе «Сумского балкона» (Глуховский район Сумской области) стало неприятным сюрпризом для командования ВСУ, и, чтобы попытаться его остановить, на это направление спешно перебрасываются боевики на необорудованные позиции, буквально в чистое поле. Поскольку у них зачастую даже нет шанцевого инструмента для оборудования убежищ (да и в промерзшей земле не очень-то покопаешь), они оказываются перед дилеммой: замерзнуть насмерть или греться у костра, обозначая свое расположение для наших военных. Так, наши бойцы за прошедшую неделю наносили несколько раз удары дронами или артиллерией по таким стихийным «пунктам обогрева».

Впрочем, не только находящиеся в отчаянии мобилизованные демаскируют свои позиции. Дроноводы противника вынуждены для обогрева пунктов управления подключать дополнительные генераторы, что увеличивает тепловую сигнатуру и еще больше демаскирует их позиции. Причем для генераторов требуется горючее, которое все сложнее завозить на позиции из-за изолирующих мероприятий наших войск, и поэтому блиндажи операторов FPV-дронов часто приходится отапливать обыкновенными буржуйками, еще более заметными.

В целом можно сказать, что Генерал Мороз традиционно на нашей стороне в силу нашего перевеса в средствах поражения и несколько лучшей, чем у противника, логистики, однако и наши бойцы в полной мере сталкиваются со всеми «прелестями» зимней войны, хотя и с не столь трагическими последствиями, как наш противник. Но обмороженных и простудившихся хватает и у нас.