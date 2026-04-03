Крупный бизнес России решил увеличить инвестиции в ИИ и модернизацию дата-офисов
Крупные компании в России намерены расширять инвестиции в искусственный интеллект и усиление дата-офисов, чтобы повысить эффективность и безопасность работы с данными, следует из исследования.
Исследование, проведенное совместно с агентством MARC, показало, что искусственный интеллект стал катализатором трансформации всего подхода к управлению данными в российском бизнесе. Согласно результатам онлайн-опроса 154 крупных компаний из разных секторов, 74% организаций планируют инвестировать в ИИ-решения в ближайшие два года, а 71% собираются увеличить бюджеты дата-офисов к 2026 году, сообщило VK Tech.
Большинство опрошенных предприятий – это компании с годовым оборотом более 10 млрд рублей, где объем структурированных данных в среднем составляет 260 ТБ и ежегодно увеличивается примерно на 50 ТБ. В ближайшие два года 62% респондентов собираются вкладываться в ИИ-агенты, 53% – в машинное обучение, а 51% – в технологии генеративного ИИ и LLM. Для реализации этих задач необходима современная инфраструктура, включая отказоустойчивые хранилища и единые дата-платформы.
Ключевыми задачами дата-офисов называют внедрение AI/LLM-решений (45%), модернизацию дата-инфраструктуры (40%) и повышение качества и защищенности данных (39%).
«ИИ перестал быть экспериментом и стал частью масштабной трансформации работы с данными», – отметила директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Канунникова.
Сценарии применения ИИ в бизнесе касаются повышения операционной эффективности, аналитики, маркетинга и персонализации. Главным вызовом для компаний становится безопасность данных (45%), следом идут контроль качества (34%) и рост требований к технологическому стеку (32%). На этом фоне инвестиции в инфраструктуру становятся обязательными для раскрытия потенциала искусственного интеллекта.