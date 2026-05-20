Рубио заявил о предложении США изменить формат американо-кубинских отношений
Вашингтон готов пересмотреть дипломатическое взаимодействие с Гаваной и выделить 100 млн долларов гуманитарной помощи при условии отстранения военных структур от ее распределения, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Президент США инициировал пересмотр дипломатических связей с островным государством, передает РИА «Новости». Об этом стало известно из обращения госсекретаря Марко Рубио к кубинскому народу по случаю Дня независимости.
«Президент Трамп предлагает новый формат отношений между США и Кубой», – привел слова дипломата портал Axios.
По словам главы Госдепартамента, власть в стране монополизирована Группой управления бизнесом GAESA. Вашингтон стремится выстраивать диалог напрямую с гражданами, минуя эту организацию.
Американская сторона готова направить продовольствие и медикаменты на 100 млн долларов, если распределением займутся католические благотворительные фонды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Госдепартамент анонсировал выделение кубинскому народу прямой гуманитарной поддержки на сумму 100 млн долларов.
Президент республики Мигель Диас-Канель согласился принять данную помощь при полном отсутствии политических требований со стороны Вашингтона.
Позднее кубинский лидер назвал преступным указ администрации США о запрете экспорта нефти на остров.