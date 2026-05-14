Госдеп сообщил о готовности США выделить Кубе 100 млн долларов

Госдеп заявил о планах предоставить Кубе 100 млн долларов гуманитарной помощи
Американские власти намерены оказать кубинскому народу прямую поддержку в размере 100 млн долларов, сообщили в Госдепартаменте.
США намерены оказать кубинскому народу прямую поддержку в размере 100 млн долларов, передает РИА «Новости». Средства планируется распределять при участии католической церкви и надежных независимых благотворительных организаций.
«Сегодня госдепартамент публично вновь заявляет о щедром предложении Соединенных Штатов предоставить дополнительные 100 млн долларов прямой гуманитарной помощи кубинскому народу, которая будет распределяться в координации с католической церковью и другими надежными независимыми гуманитарными организациями», – говорится в заявлении Госдепа.
При этом во вторник глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил об отсутствии у Гаваны информации о предложенной поддержке. Дипломат подчеркнул косвенно, что американская сторона лжет о выделении данных средств.
Ранее президент США заявил о просьбе Кубы об американской помощи.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес предупредил о риске гуманитарной катастрофы из-за силового давления Вашингтона.
Американская военная авиация увеличила количество разведывательных полетов у берегов острова.