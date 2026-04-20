В ОАЭ задержали 27 человек за подготовку терактов и диверсий
Сотрудники Управления по госбезопасности Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 человек по подозрению в причастности к подготовке терактов и дестабилизации ситуации в стране, сообщила национальная служба безопасности.
В сообщении говорится: «Управление госбезопасности сообщает о ликвидации террористической группировки и задержании ее членов, вовлеченных в тайную деятельность, направленную против национального единства и на дестабилизацию путем планирования терактов и диверсий на территории государства». Спецслужбы также распространили фотографии всех задержанных, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что задержанные связаны с группировкой «Вилайят факих» в Иране.
Ранее власти Ирана привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух членов террористической группировки «Моджахедин-э Хальк» («Организация моджахедов иранского народа», запрещена в Иране), признанных виновными в терроризме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран привел в исполнение смертный приговор двум участникам январских беспорядков из группировки «Моджахедин-э Хальк». В стране казнили трех участников январских протестов за убийство двух сотрудников сил правопорядка.