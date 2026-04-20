Путин отметил хорошую динамику в сельском хозяйстве в Пензенской области

Путин обсудил с Мельниченко динамику сельского хозяйства и экспорт индейки
Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко подчеркнул успехи региона в сельском хозяйстве и увеличении объемов переработки индейки.
Путин на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсудил итоги развития аграрного сектора региона. Мельниченко сообщил, что урожайность зерновых достигла 39,5 центнера с гектара, что, по его мнению, является неплохим результатом. Путин в ответ назвал динамику «хорошей» и отметил рост надоев, следует из сообщения на сайте Кремля.
Губернатор также рассказал о проекте «МОЛКОМа», в рамках которого с участием государства идет реконструкция производства для запуска выпуска безлактозного детского питания. Путин выразил одобрение планам по увеличению производства молочных продуктов.
Отдельно Мельниченко доложил о планах по развитию отрасли переработки индейки. К 2030 году регион планирует увеличить объем глубокой переработки индейки с 200 до 300 тыс. тонн.
Сейчас в области насчитывается 649 крупных птичников, а к 2030 году будет 850. Поголовье индейки составляет 6 млн штук, а 40% продукции идет на экспорт в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении довести валовой региональный продукт региона до 1 трлн рублей к 2029 году.