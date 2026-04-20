Безработица в Пензенской области упала до минимума с 1991 года

Мельниченко сообщил о рекордно низкой безработице в Пензенской области

Tекст: Вера Басилая

Уровень безработицы в Пензенской области впервые с 1991 года снизился до 1,5%, сообщается на сайте Кремля. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мельниченко, такой низкий показатель зафиксирован на 1 января 2026 года и он ниже среднероссийского уровня.

Губернатор отметил, что на текущий момент в регионе зарегистрировано 8 706 вакансий, а официально безработными числятся 1 959 человек.

«Такого показателя у нас не было с 1991 года по безработице», – заявил Мельниченко.

Ранее губернатор Пензенской области Мельниченко заявил о планах достичь к 2029 году валового регионального продукта региона на уровне 1 трлн рублей.