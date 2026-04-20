Чемпионка ОИ Ишмуратова назвала героизацию Бандеры причиной ненависти украинцев
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.
По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.
«Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.
Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.
Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.
Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.
Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.
Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.