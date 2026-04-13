Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита ЕС для Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции для международной прессы, что поддерживает решение Совета Европейского союза об исключении Венгрии из участия в кредите Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро, передает РИА «Новости».

Мадьяр напомнил, что в декабре на заседании совета ЕС премьер-министр Виктор Орбан принял решение о том, что Венгрия, а возможно, и Словакия с Чехией не будут участвовать в этом кредите, и он не распространяется на эти страны.

«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», – заявил Мадьяр. Он также отметил, что не понимает, почему данный вопрос вновь обсуждается, и пообещал обсудить его с европейскими лидерами.

Мадьяр подчеркнул, что позиция Венгрии по данному вопросу остается неизменной, несмотря на попытки вновь вынести его на обсуждение.

