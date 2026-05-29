    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 17:10 • В мире

    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины

    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском Галаце. Бухарест и Брюссель бездоказательно обвиняют Москву, тогда как в экспертном сообществе выдвигают две версии: технический сбой или провокация Киева. Почему Бухарест не сумел перехватить БПЛА и с чем связана столь поспешная риторика Запада?

    В ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском Галаце. Взрывной заряд сдетонировал, начался пожар, но его быстро потушили. Пострадали два человека, эвакуированы около 70 жильцов. Прокуратура завела уголовное дело. Сообщается, что румынские радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолёт: пилотам разрешили поражать цели, но перехватить дрон не удалось.

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что дрон якобы был российским – предположительно речь идет о БПЛА «Герань-2». Она назвала инцидент «серьёзной и безответственной эскалацией», обвинила Москву в нарушении международного права и пригрозила новыми санкциями. Румынский МИД вызвал посла России.

    Позже президент страны Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства в соцсетях, после чего сообщил, что генконсульство РФ в Констанце будет закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

    Кроме того, Бухарест проинформировал НАТО и генсека альянса Марка Рютте, запросив средства для борьбы с дронами. По данным Bild, страны НАТО проведут экстренное заседание. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину доложили об инциденте. Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что РФ никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО.

    Тем временем представители ЕС и НАТО без доказательств обвиняют Россию. Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия «перешла ещё одну черту», а председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас осудили «нарушение воздушного пространства».

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, украинская армия атаковала колледж и общежитие в ЛНР в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    Схожей точки зрения придерживается Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Он указал, что представители ЕС и НАТО обвиняют Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – сказал он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    Стоит отметить, что в Европе есть и рассудительные политики. К ним, в частности, относится премьер Словакии Роберт Фицо. На фоне инцидента он заявил о критической необходимости переговоров между Москвой и Брюсселем. «Уже несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и РФ любой заблудившийся дрон может привести к такой эскалации напряжённости, которую мы не будем способны преодолеть», – указал словацкий премьер.

    В экспертном сообществе выдвигают две версии инцидента с беспилотником в Румынии.

    Согласно первой, произошедшее – результат неудачных действий ВСУ по отклонению российского аппарата от курса. «Румынский город Галац расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать дунайскую логистику, в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил военный эксперт Алексей Анпилогов. Инфраструктура ренийского порта, поясняет он, неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    Противник, в свою очередь, пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны, – указал аналитик. – Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ».

    Впрочем, в том, что украинские операторы РЭБ могли перенаправить дроны от ренийского порта, усомнился военный эксперт Борис Джерелиевский. «Специалистам нужно не просто заблокировать и вывести из строя БПЛА, а перехватить управление. Технически это очень сложная задача. Современные беспилотники обладают сложными системами защиты. Если бы Украина обладала такими возможностями, она бы не несла такие потери от российских атак», – отметил спикер. Он подчеркнул:

    со стороны России не могло быть преднамеренной атаки на Румынию.

    «Москва меньше всего заинтересована в ухудшении отношений со странами НАТО, а тем более – в прямом конфликте», – добавил собеседник. Российская сторона, напомнил Джерелиевский, постоянно использует все доступные инструменты, чтобы избежать военного противостояния с Брюсселем. Вторая версия инцидента, которую выдвигает аналитик, – провокация Киева, в распоряжении которого есть масса обломков «Гераней» и даже целые беспилотники, которые попали в руки украинских силовиков из-за сбоев при налетах. «Эти дроны вполне могли направить на румынские объекты под видом атаки ВС РФ», – допустил эксперт.

    Анпилогов, в свою очередь, напомнил, что в сентябре прошлого года украинские военные с аналогичной целью забрасывали на территорию Польши дроны, собранные из частей «Гераней». При этом польские власти обвинили в атаке Россию. «Вот только дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По мнению Джерелиевского, Киев такими действиями преследует цель втянуть НАТО в непосредственный конфликт против России, а также получить дополнительные преференции от Запада – увеличить финансовые вливания, нарастить поставки вооружения, в том числе новых систем, которые до сих пор не передавались ВСУ.

    «С этим же связаны и многочисленные, ничем не подкрепленные обвинения в наш адрес со стороны Евросоюза и НАТО. Они заранее объявили Москву виноватой, не выяснив, как именно беспилотник оказался на их территории. Похожая ситуация была в Прибалтике, когда Брюссель клеветал на российскую сторону и распространял тезис о том, что Украина «вынуждена» использовать воздушное пространство прибалтийских государств», – напомнил аналитик.

    Вместе с тем, как полагает Джерелиевский, военное руководство западных стран – в отличие от политиков – постарается снизить напряженность. «Они понимают, что Европа не готова к войне с Россией: нет мобилизованной армии, недостаточно вооруженных сил и военной техники. Неслучайно возможным сроком начала прямых боевых действий называют 2030 год», – заключил эксперт.

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

