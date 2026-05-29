Tекст: Олег Исайченко

В ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском Галаце. Взрывной заряд сдетонировал, начался пожар, но его быстро потушили. Пострадали два человека, эвакуированы около 70 жильцов. Прокуратура завела уголовное дело. Сообщается, что румынские радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолёт: пилотам разрешили поражать цели, но перехватить дрон не удалось.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что дрон якобы был российским – предположительно речь идет о БПЛА «Герань-2». Она назвала инцидент «серьёзной и безответственной эскалацией», обвинила Москву в нарушении международного права и пригрозила новыми санкциями. Румынский МИД вызвал посла России.

Позже президент страны Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства в соцсетях, после чего сообщил, что генконсульство РФ в Констанце будет закрыто, а российский генконсул Андрей Косилин объявлен персоной нон грата.

Кроме того, Бухарест проинформировал НАТО и генсека альянса Марка Рютте, запросив средства для борьбы с дронами. По данным Bild, страны НАТО проведут экстренное заседание. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину доложили об инциденте. Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что РФ никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО.

Тем временем представители ЕС и НАТО без доказательств обвиняют Россию. Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что Россия «перешла ещё одну черту», а председатель Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас осудили «нарушение воздушного пространства».

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, украинская армия атаковала колледж и общежитие в ЛНР в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

Схожей точки зрения придерживается Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Он указал, что представители ЕС и НАТО обвиняют Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами. «Очевидно, с чем это связано – у них во всем виновата наша страна. Но европейским политикам следует обратиться к здравому смыслу и задаться вопросом: для чего России отправлять беспилотники в Румынию? Я не вижу никакой цели», – сказал он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Стоит отметить, что в Европе есть и рассудительные политики. К ним, в частности, относится премьер Словакии Роберт Фицо. На фоне инцидента он заявил о критической необходимости переговоров между Москвой и Брюсселем. «Уже несколько дней назад я заявил, что при отсутствии диалога между ЕС и РФ любой заблудившийся дрон может привести к такой эскалации напряжённости, которую мы не будем способны преодолеть», – указал словацкий премьер.

В экспертном сообществе выдвигают две версии инцидента с беспилотником в Румынии.

Согласно первой, произошедшее – результат неудачных действий ВСУ по отклонению российского аппарата от курса. «Румынский город Галац расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать дунайскую логистику, в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил военный эксперт Алексей Анпилогов. Инфраструктура ренийского порта, поясняет он, неоднократно становилась целью ударов российской армии.

Противник, в свою очередь, пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны, – указал аналитик. – Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ».

Впрочем, в том, что украинские операторы РЭБ могли перенаправить дроны от ренийского порта, усомнился военный эксперт Борис Джерелиевский. «Специалистам нужно не просто заблокировать и вывести из строя БПЛА, а перехватить управление. Технически это очень сложная задача. Современные беспилотники обладают сложными системами защиты. Если бы Украина обладала такими возможностями, она бы не несла такие потери от российских атак», – отметил спикер. Он подчеркнул:

со стороны России не могло быть преднамеренной атаки на Румынию.

«Москва меньше всего заинтересована в ухудшении отношений со странами НАТО, а тем более – в прямом конфликте», – добавил собеседник. Российская сторона, напомнил Джерелиевский, постоянно использует все доступные инструменты, чтобы избежать военного противостояния с Брюсселем. Вторая версия инцидента, которую выдвигает аналитик, – провокация Киева, в распоряжении которого есть масса обломков «Гераней» и даже целые беспилотники, которые попали в руки украинских силовиков из-за сбоев при налетах. «Эти дроны вполне могли направить на румынские объекты под видом атаки ВС РФ», – допустил эксперт.

Анпилогов, в свою очередь, напомнил, что в сентябре прошлого года украинские военные с аналогичной целью забрасывали на территорию Польши дроны, собранные из частей «Гераней». При этом польские власти обвинили в атаке Россию. «Вот только дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

По мнению Джерелиевского, Киев такими действиями преследует цель втянуть НАТО в непосредственный конфликт против России, а также получить дополнительные преференции от Запада – увеличить финансовые вливания, нарастить поставки вооружения, в том числе новых систем, которые до сих пор не передавались ВСУ.

«С этим же связаны и многочисленные, ничем не подкрепленные обвинения в наш адрес со стороны Евросоюза и НАТО. Они заранее объявили Москву виноватой, не выяснив, как именно беспилотник оказался на их территории. Похожая ситуация была в Прибалтике, когда Брюссель клеветал на российскую сторону и распространял тезис о том, что Украина «вынуждена» использовать воздушное пространство прибалтийских государств», – напомнил аналитик.

Вместе с тем, как полагает Джерелиевский, военное руководство западных стран – в отличие от политиков – постарается снизить напряженность. «Они понимают, что Европа не готова к войне с Россией: нет мобилизованной армии, недостаточно вооруженных сил и военной техники. Неслучайно возможным сроком начала прямых боевых действий называют 2030 год», – заключил эксперт.