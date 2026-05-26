    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
    Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов»
    НАТО создает структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане
    Посол России передал МИД ФРГ фото разрушений в Старобельске
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом»
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 21:20 • Общество

    «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов ВСУ без участия военных

    «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов ВСУ без участия военных
    Tекст: Борис Джерелиевский

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники.

    «Премьера» зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для борьбы с БПЛА, состоялась для дружественной аудитории на Международном форуме по безопасности в подмосковной «Лайв Арене». Для врагов комплекс, созданный Ростехом, уже дебютировал ранее.

    В начале текущего месяца в Сети появилась видеозапись боевой работы «Цитадели». Ролик фиксирует вражеский дрон в маркерах захвата комплекса. Затем короткая очередь – и украинский БПЛА «Лютый», влетев в облако осколков, разваливается на куски. То есть нет прямого попадания – есть упреждающие разрывы программируемых снарядов, уничтожающих цель.

    Само наименование комплекса указывает на его приоритетное использование в качестве последнего рубежа объектовой ПВО. Об этом же говорит стационарность ЗАК (в предложенном на данный момент варианте он не имеет шасси).

    Согласно озвученным производителем данным, комплекс применяет программируемые снаряды с управляемым подрывом. Программа сама рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва по траектории обнаруженной цели и выставляет соответствующие показатели на боеприпасах. Системы наведения способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели в любое время суток и в любую погоду.

    У «Цитадели» дублированная система обнаружения, используемая на многих российских комплексах тактической ПВО, составные части которой работают на основе различных физических принципов, создает надежную гарантию того, что враг не останется незамеченным. РЛС осуществляет непрерывное круговое сканирование вокруг объекта, а мощная оптико-электронная система способна вести наблюдение в видимом спектре и в тепловом, инфракрасном диапазоне.

    Легкие дроны, выполненные из пластика, дерева и композитов, малозаметны для радаров, но укрыться от чуткого тепловизора, способного фиксировать тепло электромоторов и аккумуляторов, не получится даже в темноте, густом тумане или в метель.

    Также такая «двойственность» позволяет комплексу сохранить работоспособность в условиях применения противником РЭБ или радиоловушек вроде уголковых отражателей. Если радар окажется подавленным, оптический канал, действующий в пассивном режиме, обеспечит захват и сопровождение цели. Даже в условиях массированного применения противником противорадиолокационных ракет оптико-электронная система позволит обойтись без радара, как это показал недавний опыт войны в Иране.

    Высокая скорость перенацеливания с одной цели на другую позволяет отражать массированные атаки дронов. Захват цели, ее сопровождение, расчет траектории, программирование боеприпасов – работа ЗАК проходит в автоматическом режиме, оператор только принимает решение об открытии огня или даже просто осуществляет контроль работы машины, сохраняя возможность вмешаться в нештатном случае.

    Строго говоря, нет никаких препятствий для того, чтобы использовать комплекс в полностью автоматическом режиме, когда ЗАК-30 будет самостоятельно уничтожать все цели заданных параметров. Данная опция может быть весьма полезной для сокращения количества специалистов, задействованных в обслуживании комплекса.

    Более того, можно вообще обойтись без оператора, вернее без нескольких операторов, которые должны нести службу посменно. Достаточно только специалистов обслуживания, которые будут время от времени проводить диагностику электроники и механизмов, проводить регламентные работы, осуществлять чистку и перезарядку комплекса после боевого применения.

    Это может быть важно для обороны многочисленных НПЗ, портовых сооружений, инфраструктурных объектов, чтобы отвлекать на нее минимальное число военнослужащих. В марте 2026 года Госдума разрешила специализированным частным охранным организациям использовать боевое автоматическое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры, прежде всего от ударных БПЛА противников.

    Однако просто дать сотрудникам ЧОПа, например, зенитную установку ЗУ-23-2 – мало. Их необходимо обучить ею пользоваться, а если учесть, что применять это оружие придется рядом с промышленными объектами, а возможно, и с жилой застройкой, то операторы вооружения должны быть высококлассными профессионалами.

    применение «Цитаделей» для защиты таких объектов позволит свести к минимуму человеческий фактор и, соответственно, вероятность трагических ошибок. А обслуживать установки могут не только военные, но и гражданские специалисты, получившие соответствующий допуск и имеющие необходимые компетенции.

    Сейчас защита инфраструктурных объектов от ударов противника является приоритетной, но когда потребности объектовой ПВО будут удовлетворены, вполне вероятно, что «Цитадель» будет использоваться и для решения задач тактической ПВО, осуществляющей прикрытие сухопутных войск во время боевых действий. В этом случае, скорее всего, боевой модуль ЗАК-30 будет установлен на колесное или гусеничное шасси, как, например, у ЗАК-57 «Деривация» (2С38).

    В этом случае «Цитадель» окажется в одной тактической нише с «Деривацией». Кстати, уже звучал вопрос, почему калибр нового комплекса 30 мм, а не 57 мм, который очевидно мощнее, дальнобойнее и дает большее количество поражающих элементов. Однако для отражения групповой или даже роевой атаки дронов более важным является создание плотной огневой завесы, а

    скорострельность у 30-мм пушки в несколько раз выше, чем у 57-мм автоматической пушки 2А90.

    Может быть, кстати, в этом кроется причина того, что «Деривация» до сих пор не поступает в массовом порядке в войска. Напомним, что прототип ЗАК-57 был показан еще в 2017 году, в 2020 году она принимала участие в параде Победы на Красной площади, а в 2023 году прошла успешные боевые испытания на Херсонском направлении. Тем не менее еще не начат массовый выпуск этой системы. Вполне вероятно, что причина в том, что ей не хватает универсальности «Цитадели», способной поражать любой БПЛА – от FPV-дрона до дальнобойного беспилотника самолетного типа.

    Можно предположить, что в рамках задач тактической ПВО ЗАК-30, поставленный на шасси и работающий в автоматическом режиме, будет способен осуществлять прикрытие огневых позиций ЗРК, артиллерии и РСЗО, фронтовых объектов МТО, осуществлять сопровождение воинских перевозок, в то время как «Деривации», которая успешно справляется с БПЛА самолетного типа, крылатыми ракетами, вертолетами, штурмовиками, планирующими бомбами и снарядами РСЗО, самой может потребоваться защита от FPV-дронов. В связи с этим можно предположить, что если «Цитадель» вообще появится в мобильном варианте, ее массовые поставки в войска могут опередить «Деривацию».

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

