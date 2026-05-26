«Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов ВСУ без участия военных

Tекст: Борис Джерелиевский

«Премьера» зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для борьбы с БПЛА, состоялась для дружественной аудитории на Международном форуме по безопасности в подмосковной «Лайв Арене». Для врагов комплекс, созданный Ростехом, уже дебютировал ранее.

В начале текущего месяца в Сети появилась видеозапись боевой работы «Цитадели». Ролик фиксирует вражеский дрон в маркерах захвата комплекса. Затем короткая очередь – и украинский БПЛА «Лютый», влетев в облако осколков, разваливается на куски. То есть нет прямого попадания – есть упреждающие разрывы программируемых снарядов, уничтожающих цель.

Само наименование комплекса указывает на его приоритетное использование в качестве последнего рубежа объектовой ПВО. Об этом же говорит стационарность ЗАК (в предложенном на данный момент варианте он не имеет шасси).

Согласно озвученным производителем данным, комплекс применяет программируемые снаряды с управляемым подрывом. Программа сама рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва по траектории обнаруженной цели и выставляет соответствующие показатели на боеприпасах. Системы наведения способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели в любое время суток и в любую погоду.

У «Цитадели» дублированная система обнаружения, используемая на многих российских комплексах тактической ПВО, составные части которой работают на основе различных физических принципов, создает надежную гарантию того, что враг не останется незамеченным. РЛС осуществляет непрерывное круговое сканирование вокруг объекта, а мощная оптико-электронная система способна вести наблюдение в видимом спектре и в тепловом, инфракрасном диапазоне.

Легкие дроны, выполненные из пластика, дерева и композитов, малозаметны для радаров, но укрыться от чуткого тепловизора, способного фиксировать тепло электромоторов и аккумуляторов, не получится даже в темноте, густом тумане или в метель.

Также такая «двойственность» позволяет комплексу сохранить работоспособность в условиях применения противником РЭБ или радиоловушек вроде уголковых отражателей. Если радар окажется подавленным, оптический канал, действующий в пассивном режиме, обеспечит захват и сопровождение цели. Даже в условиях массированного применения противником противорадиолокационных ракет оптико-электронная система позволит обойтись без радара, как это показал недавний опыт войны в Иране.

Высокая скорость перенацеливания с одной цели на другую позволяет отражать массированные атаки дронов. Захват цели, ее сопровождение, расчет траектории, программирование боеприпасов – работа ЗАК проходит в автоматическом режиме, оператор только принимает решение об открытии огня или даже просто осуществляет контроль работы машины, сохраняя возможность вмешаться в нештатном случае.

Строго говоря, нет никаких препятствий для того, чтобы использовать комплекс в полностью автоматическом режиме, когда ЗАК-30 будет самостоятельно уничтожать все цели заданных параметров. Данная опция может быть весьма полезной для сокращения количества специалистов, задействованных в обслуживании комплекса.

Более того, можно вообще обойтись без оператора, вернее без нескольких операторов, которые должны нести службу посменно. Достаточно только специалистов обслуживания, которые будут время от времени проводить диагностику электроники и механизмов, проводить регламентные работы, осуществлять чистку и перезарядку комплекса после боевого применения.

Это может быть важно для обороны многочисленных НПЗ, портовых сооружений, инфраструктурных объектов, чтобы отвлекать на нее минимальное число военнослужащих. В марте 2026 года Госдума разрешила специализированным частным охранным организациям использовать боевое автоматическое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры, прежде всего от ударных БПЛА противников.

Однако просто дать сотрудникам ЧОПа, например, зенитную установку ЗУ-23-2 – мало. Их необходимо обучить ею пользоваться, а если учесть, что применять это оружие придется рядом с промышленными объектами, а возможно, и с жилой застройкой, то операторы вооружения должны быть высококлассными профессионалами.

В то же время

применение «Цитаделей» для защиты таких объектов позволит свести к минимуму человеческий фактор и, соответственно, вероятность трагических ошибок. А обслуживать установки могут не только военные, но и гражданские специалисты, получившие соответствующий допуск и имеющие необходимые компетенции.

Сейчас защита инфраструктурных объектов от ударов противника является приоритетной, но когда потребности объектовой ПВО будут удовлетворены, вполне вероятно, что «Цитадель» будет использоваться и для решения задач тактической ПВО, осуществляющей прикрытие сухопутных войск во время боевых действий. В этом случае, скорее всего, боевой модуль ЗАК-30 будет установлен на колесное или гусеничное шасси, как, например, у ЗАК-57 «Деривация» (2С38).

В этом случае «Цитадель» окажется в одной тактической нише с «Деривацией». Кстати, уже звучал вопрос, почему калибр нового комплекса 30 мм, а не 57 мм, который очевидно мощнее, дальнобойнее и дает большее количество поражающих элементов. Однако для отражения групповой или даже роевой атаки дронов более важным является создание плотной огневой завесы, а

скорострельность у 30-мм пушки в несколько раз выше, чем у 57-мм автоматической пушки 2А90.

Может быть, кстати, в этом кроется причина того, что «Деривация» до сих пор не поступает в массовом порядке в войска. Напомним, что прототип ЗАК-57 был показан еще в 2017 году, в 2020 году она принимала участие в параде Победы на Красной площади, а в 2023 году прошла успешные боевые испытания на Херсонском направлении. Тем не менее еще не начат массовый выпуск этой системы. Вполне вероятно, что причина в том, что ей не хватает универсальности «Цитадели», способной поражать любой БПЛА – от FPV-дрона до дальнобойного беспилотника самолетного типа.

Можно предположить, что в рамках задач тактической ПВО ЗАК-30, поставленный на шасси и работающий в автоматическом режиме, будет способен осуществлять прикрытие огневых позиций ЗРК, артиллерии и РСЗО, фронтовых объектов МТО, осуществлять сопровождение воинских перевозок, в то время как «Деривации», которая успешно справляется с БПЛА самолетного типа, крылатыми ракетами, вертолетами, штурмовиками, планирующими бомбами и снарядами РСЗО, самой может потребоваться защита от FPV-дронов. В связи с этим можно предположить, что если «Цитадель» вообще появится в мобильном варианте, ее массовые поставки в войска могут опередить «Деривацию».