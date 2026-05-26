Путин оценил отношения России и Казахстана в преддверии визита в Астану
Опубликована статья Путина «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии»
В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».
Текст статьи опубликован на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в Республику Казахстан хотел бы поделиться своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений», – заявил Путин в статье.
По словам президента, страны связывают прочные узы дружбы, основанные на общей истории и взаимном уважении. Россия высоко ценит стабильно растущую экономику и эффективную политическую систему соседнего государства. Особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству: объем российских инвестиций в казахстанскую экономику достиг почти 30 млрд долларов.
Успешно развиваются совместные проекты в различных сферах. Более 40% иностранных компаний в Казахстане созданы при участии российских партнеров, что позволило организовать свыше 60 тыс. рабочих мест. В апреле состоялся первый пуск совместной ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек». Востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний.
Активно расширяются гуманитарные и образовательные связи. В российских вузах обучается более 60 тыс. казахстанских студентов, а в 2029 году планируется открытие международных школ в Алма-Ате и Астане. Также ведется работа по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре.
«Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай», – отметил Путин.
«Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана», – говорится в статье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая. Власти Казахстана сообщили о планах лидеров двух стран обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества.
Путин в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.