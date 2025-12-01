Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Кремль прокомментировал атаки украинских БПЛА на КТК
Песков назвал атаку КТК украинскими БПЛА вопиющим случаем
Кремль считает, что атака украинских дронов на объект Каспийского трубопроводного консорциума, имеющий международное значение, стала вопиющим инцидентом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о начале расследования по факту атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.
Песков отдельно подчеркнул, что в Кремле считают очевидным фактом использование украинских дронов в нападении. По его словам, атаки украинских беспилотников на объекты критической инфраструктуры приобрели регулярный характер.
Представитель Кремля подчеркнул, что это вопиющий случай, поскольку КТК – объект международной важности с иностранным участием.
Ранее российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.
Власти Казахстана выразили протест из-за новых ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и подчеркнули, что это вредит отношениям с Украиной.
В МИД Украины заявили, что Киев принял во внимание озабоченность Казахстана после атаки беспилотных катеров на терминал КТК под Новороссийском.