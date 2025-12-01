Кремль прокомментировал атаки украинских БПЛА на КТК

Песков назвал атаку КТК украинскими БПЛА вопиющим случаем

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у него нет информации о начале расследования по факту атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, передает ТАСС.

Песков отдельно подчеркнул, что в Кремле считают очевидным фактом использование украинских дронов в нападении. По его словам, атаки украинских беспилотников на объекты критической инфраструктуры приобрели регулярный характер.

Представитель Кремля подчеркнул, что это вопиющий случай, поскольку КТК – объект международной важности с иностранным участием.

Ранее российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.

Власти Казахстана выразили протест из-за новых ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и подчеркнули, что это вредит отношениям с Украиной.

В МИД Украины заявили, что Киев принял во внимание озабоченность Казахстана после атаки беспилотных катеров на терминал КТК под Новороссийском.

