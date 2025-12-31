NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского

Tекст: Вера Басилая

По данным NYT, президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его высказываний о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

По информации собеседников издания, Трамп вызвал Келлога к себе после Мюнхенской конференции в феврале, чтобы обсудить слова о «решительности и мужественности» Зеленского. Во время разговора Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, после чего Трамп, обсуждая ситуацию с советниками, назвал его «просто идиот».

Кроме того, Келлог, встречаясь с европейскими политиками в кулуарах конференции, пояснил, что выступает против изоляционистских взглядов в администрации президента США. По словам источников, на вопрос главы МИД Польши Радослава Сикорского о будущем альянса ЕС и США спецпосланник попытался успокоить аудиторию, заявив, что является их «лучшим другом» в команде Трампа.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года и традиционно собирает политиков и экспертов для обсуждения международных вопросов. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов, однако в последние годы официальные представители РФ не принимают в нем участия.

В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе.

Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Владимира Зеленского.