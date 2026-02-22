На Украине работники ТЦК похитили священника канонической УПЦ

Tекст: Катерина Туманова

«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ Городища о. Анатолия Черненко. В настоящее время известно, что священнослужителя уже отправляют в одну из боевых бригад», – цитирует сообщение в Telegram-канале «Первый Казацкий» ТАСС.

В посте сообщается, что в указанном районе представители ТЦК используют различные трюки, чтобы задержать священников.

«У местного ТЦК действует целая группа, которая под видом «просьбы об исповеди» или «просьбы о причастии тяжело больного» заманивает священников для дальнейшего незаконного задержания», – сказано там.

