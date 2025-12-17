Путин отметил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, по решению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, северокорейские военные были направлены на помощь российским бойцам, передает ТАСС.

«Хочу отметить наших северокорейских боевых соратников. По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом. Приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли», – сказал российский лидер.

Президент также отметил, что страна гордится подвигами российских солдат и офицеров, находящихся на передовой, а также всех, кто защищает Россию и ее граждан.

Ранее Ким Чен Ын отметил рост престижа КНДР после освобождения Курской области.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность КНДР за союзническую поддержку в операциях по освобождению Курской области.

Сообщалось, что в Курской области планируется установить памятник северокорейским военным, которые участвовали в отражении наступления с Украины.