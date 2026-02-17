МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкер Grinch, задержанный ВМС Франции в Средиземном море, сможет покинуть французские территориальные воды только после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что судно находилось под арестом в течение трех недель в порту Фос-сюр-Мер, передает РИА «Новости».

Власти Франции задержали Grinch 22 января для проверки подлинности судового флага, подозревая его использование ложных документов. Французская сторона заявляла, что судно якобы следовало из Мурманска, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергла связь танкера с Россией.

Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что владелец Grinch был оштрафован судом Марселя за отсутствие флага. Размер штрафа официально не раскрывается, однако танкер по-прежнему будет находиться под наблюдением до момента выхода из вод Франции.

