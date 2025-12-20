Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП для работы в СМИ
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал ИП для работы в СМИ и в сфере фотографии
Михаил Ефремов оформил статус индивидуального предпринимателя, выбрав основной деятельностью «представление в средствах массовой информации», а дополнительной – работу в области фотографии.
Актер Михаил Ефремов зарегистрировал индивидуальное предпринимательство в области средств массовой информации, сообщает РИА «Новости». Документы об этом были поданы 19 декабря в межрайонную налоговую инспекцию по Москве.
Основной вид деятельности – «представление в средствах массовой информации», дополнительный – «деятельность в области фотографии».
Как отмечается в документах, ранее Ефремов уже дважды открывал ИП – в 2010 и 2012 годах, однако оба раза прекращал предпринимательскую деятельность. Возвращение к бизнесу произошло после недавнего освобождения актёра.
В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. Напомним, в июне 2020 года он устроил смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения.
Суд в результате приговорил Ефремова к восьми годам колонии, но апелляция снизила срок на полгода. Отбывать наказание актер начал 18 октября 2020 года, проведя в колонии около четырех с половиной лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов стал участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке.
Ранее Ефремов и его пятая жена Софья Кругликова завершили бракоразводный процесс.