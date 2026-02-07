Ученый предупредил об увеличении числа насекомых в Москве после снежной зимы

Ученый Марьинский заявил о росте числа насекомых в Москве после снежной зимы

Tекст: Мария Иванова

Снежная зима в Москве может привести к увеличению числа насекомых весной, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский, передает РИА «Новости».

Ученый пояснил: «Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно – так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых».

Марьинский рассказал, что взрослые насекомые обычно зимуют, прячась в лесной подстилке, в щелях, трещинах, корягах или стволах деревьев. Для них снег играет ключевую роль в защите от сильных морозов: воздушные прослойки между снежинками сохраняют тепло даже в плотном снегу.

Он отметил, что чем больше снега зимой в природной зоне Москвы, тем лучше для насекомых, так как это повышает их выживаемость. Некоторые виды зимуют на стадии яиц, и для них толщина снежного покрова менее критична, но всё же значима: без снега сильные морозы могут погубить даже яйца, отложенные осенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, январь стал самым снежным за последние двести лет в Москве.

Между тем весеннее тепло придет в некоторые южные регионы России уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на большое количество снега.

Старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина ранее рассказала о токсичных снежных сугробах в городах.