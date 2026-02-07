Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.5 комментариев
Ученый предупредил об увеличении числа насекомых в Москве после снежной зимы
Из-за большого количества снега зимой москвичей этой весной ожидает заметный рост числа насекомых, включая бабочек и жуков, переживших морозы, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Снежная зима в Москве может привести к увеличению числа насекомых весной, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил: «Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому, чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно – так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых».
Марьинский рассказал, что взрослые насекомые обычно зимуют, прячась в лесной подстилке, в щелях, трещинах, корягах или стволах деревьев. Для них снег играет ключевую роль в защите от сильных морозов: воздушные прослойки между снежинками сохраняют тепло даже в плотном снегу.
Он отметил, что чем больше снега зимой в природной зоне Москвы, тем лучше для насекомых, так как это повышает их выживаемость. Некоторые виды зимуют на стадии яиц, и для них толщина снежного покрова менее критична, но всё же значима: без снега сильные морозы могут погубить даже яйца, отложенные осенью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, январь стал самым снежным за последние двести лет в Москве.
Между тем весеннее тепло придет в некоторые южные регионы России уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на большое количество снега.
Старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина ранее рассказала о токсичных снежных сугробах в городах.