Синоптик Позднякова спрогнозировала раннюю весну в Крыму и на Кавказе
В нескольких южных регионах России весеннее тепло придет уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на обилие снега, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и Крымском полуострове, где значительное потепление начнется уже в последних числах февраля, сказала Позднякова РИА «Новости».
Она отметила, что на Северном Кавказе в конце февраля бывают «окна тепла», когда там даже производят сев холодостойких культур.
Эксперт отметила, что в этом году в указанных районах выпало много осадков, однако грядущее потепление растопит часть снежного покрова. По словам специалиста, март на южном побережье и в Крыму может стать по-настоящему весенним.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье с пятницы по понедельник ожидается небольшой снег.