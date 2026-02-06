Синоптик Позднякова спрогнозировала раннюю весну в Крыму и на Кавказе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и Крымском полуострове, где значительное потепление начнется уже в последних числах февраля, сказала Позднякова РИА «Новости».

Она отметила, что на Северном Кавказе в конце февраля бывают «окна тепла», когда там даже производят сев холодостойких культур.

Эксперт отметила, что в этом году в указанных районах выпало много осадков, однако грядущее потепление растопит часть снежного покрова. По словам специалиста, март на южном побережье и в Крыму может стать по-настоящему весенним.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье с пятницы по понедельник ожидается небольшой снег.