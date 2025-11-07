Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Стало известно о требовании WADA к Валиевой выплатить компенсацию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо с требованием взыскать с фигуристки Камилы Валиевой компенсацию по решению суда Швейцарии.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо с требованием выплатить компенсацию по итогам решения Федерального суда Швейцарии, передает ТАСС.
«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сказали в WADA.
Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.
Суд постановил, что фигуристка должна выплатить судебные издержки на сумму семь тыс. швейцарских франков, а также компенсацию Международному союзу конькобежцев и WADA – по восемь тыс. швейцарских франков каждой организации. В пересчете на рубли эти суммы составляют около 700 тыс. и 800 тыс. соответственно.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после отклонения апелляции Федеральным судом Швейцарии российская фигуристка Камила Валиева официально осталась без золотой медали чемпионата Европы 2022 года.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала официальное лишение Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года, отметив предвзятость международных структур.