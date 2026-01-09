Петербуржец распылил перцовый газ в охранника на месте сноса здания ВНИИБ

В Петербурге задержали мужчину за распыление газа в охранника при сносе здания ВНИИБ

Tекст: Дарья Григоренко

Полиция Петербурга задержала 54-летнего местного жителя по подозрению в нападении на охранника у здания бывшего ВНИИБ. По данным регионального главка МВД, утром 8 января мужчина распылил перцовый газ в лицо 21-летнему охраннику, который был нанят, чтобы не пускать активистов и жителей к месту демонтажа здания на 2-м Муринском проспекте, передает РИА «Новости».

По словам представителей полиции, инцидент произошёл около 10:00. Охранник самостоятельно обратился за медицинской помощью и после осмотра был отпущен в удовлетворительном состоянии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Сейчас он имеет статус подозреваемого.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга ранее сообщил в полицию о начале демонтажа здания, отметив, что оно не является объектом культурного наследия, но обладает его признаками. По данным Следственного комитета, у участка есть застройщик с разрешением на строительство многоквартирного дома до конца 2027 года, а также все необходимые разрешения на снос и установку ограждений.

