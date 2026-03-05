Блинкен предрек истощение арсенала США из-за конфликта с Ираном

Экс- госсекретарь США Блинкен предрек истощение арсенала США из-за Ирана

Tекст: Вера Басилая

Бывший глава Госдепа Энтони Блинкен в беседе с Bloomberg указал на риски для американской обороноспособности, передает Lenta.ru. Он подчеркнул: «Это может привести к истощению запасов американского оружия и сделать его уязвимым для атак со стороны других противников».

Дипломат выразил обеспокоенность сценарием, при котором на восстановление арсенала уйдет слишком много времени. По его мнению, такая ситуация поставит Вашингтон в невыгодное положение в случае гипотетического противостояния с Китаем или Россией.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Тегеран выстоит в конфликте. Эксперт допустил, что Соединенным Штатам в итоге придется покинуть ближневосточный регион.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о больших потерях американских военных после недавних ответных действий Тегерана.

Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне в случае продолжения попыток свержения власти в Иране.

Американские военные отметили серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.

Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.



