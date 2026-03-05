Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Блинкен предрек истощение арсенала США из-за конфликта с Ираном
Экс- госсекретарь США Блинкен предрек истощение арсенала США из-за Ирана
Для реальных изменений в исламской республике Вашингтону придется постоянно держать войска в регионе, что грозит критическим дефицитом вооружений, заявил бывший госсекретарь США при президенте Джо Байдене Энтони Блинкен.
Бывший глава Госдепа Энтони Блинкен в беседе с Bloomberg указал на риски для американской обороноспособности, передает Lenta.ru. Он подчеркнул: «Это может привести к истощению запасов американского оружия и сделать его уязвимым для атак со стороны других противников».
Дипломат выразил обеспокоенность сценарием, при котором на восстановление арсенала уйдет слишком много времени. По его мнению, такая ситуация поставит Вашингтон в невыгодное положение в случае гипотетического противостояния с Китаем или Россией.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Тегеран выстоит в конфликте. Эксперт допустил, что Соединенным Штатам в итоге придется покинуть ближневосточный регион.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о больших потерях американских военных после недавних ответных действий Тегерана.
Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне в случае продолжения попыток свержения власти в Иране.
Американские военные отметили серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed.
Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.