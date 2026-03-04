Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты
Баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, был своевременно перехвачен и обезврежен средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье, сообщило Минобороны Турции.
«Фрагмент снаряда, упавший в районе Дертйол провинции Хатай, принадлежал именно перехватчику, который был применен для уничтожения угрозы в воздухе», – сообщается на сайте турецкого оборонного ведомства. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Турецкие власти заверили, что готовы защищать безопасность страны и граждан на самом высоком уровне, независимо от направления угрозы. В Минобороны подчеркнули, что Турция способна отвечать на любые враждебные действия и продолжит консультации с НАТО и другими союзниками.
Также турецкая сторона призвала все стороны избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликтов в регионе.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.
В среду Иран нанес ракетные удары по Иракскому Курдистану.