Посольство США в Эр-Рияде прекратило работу после атаки
Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников, вызвавшей возгорание на территории.
Посольство США в Эр-Рияде временно прекратило работу после атаки на него с помощью беспилотников, передает ТАСС.
На сайте дипмиссии опубликовано заявление о приостановке приема граждан и закрытии здания до дальнейшего уведомления. Представительство будет закрыто во вторник, 3 марта: «В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено», – говорится в официальном сообщении.
Посольство также обратилось к гражданам США, находящимся на территории Саудовской Аравии, с просьбой найти безопасное убежище и не покидать его до получения новой информации о ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.
В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США.
Дипломатическое представительство США в столице Бахрейна, Манаме, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.