Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте

Юрист Пащенко: Работодатель вправе запретить перекусы и чай на рабочем месте

Tекст: Дарья Григоренко

Пащенко отметил, что трудовое законодательство напрямую не запрещает сотрудникам есть за рабочим столом. Согласно статье 108 Трудового кодекса, работнику положен перерыв на отдых и прием пищи, но конкретное место для этого не установлено, передает РИА «Новости».

Юрист пояснил, что работодатель может сам уточнить этот вопрос: «Устранить неурегулированность данного вопроса в трудовом законодательстве может сам работодатель, если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах».

Пащенко предупредил, что нарушение таких правил может привести к дисциплинарным взысканиям. Если сотрудник неоднократно нарушает предписания и получает выговоры, это может стать основанием для увольнения.

Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова сообщила, что работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед.