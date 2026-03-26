Юрист рассказал, можно ли перекусывать на рабочем месте
Юрист Пащенко: Работодатель вправе запретить перекусы и чай на рабочем месте
Работодатель имеет право запретить сотрудникам перекусывать или пить чай на рабочем месте и даже привлечь их за это к дисциплинарной ответственности, рассказал член Краснодарского отделения Ассоциации юристов России Илья Пащенко.
Пащенко отметил, что трудовое законодательство напрямую не запрещает сотрудникам есть за рабочим столом. Согласно статье 108 Трудового кодекса, работнику положен перерыв на отдых и прием пищи, но конкретное место для этого не установлено, передает РИА «Новости».
Юрист пояснил, что работодатель может сам уточнить этот вопрос: «Устранить неурегулированность данного вопроса в трудовом законодательстве может сам работодатель, если предусмотрит место и время приема пищи в правилах внутреннего трудового распорядка или иных локальных актах».
Пащенко предупредил, что нарушение таких правил может привести к дисциплинарным взысканиям. Если сотрудник неоднократно нарушает предписания и получает выговоры, это может стать основанием для увольнения.
Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова сообщила, что работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед.