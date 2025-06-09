7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.12 комментариев
Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай
Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте
Работодатель вправе запретить употребление чая на рабочем месте при наличии у сотрудников перерыва на обед, рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».
Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.
Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.
В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?