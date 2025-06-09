Юрист объяснила, когда работодатель может запретить сотруднику пить чай

Юрист Headhunter объяснила возможность запрета чая на рабочем месте

Tекст: Ирма Каплан

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда», – сказала она РИА «Новости».

Владимирова уточнила, если человек не может пообедать вне рабочего места, а за нарушение запрета на прием пищи ему вменяют дисциплинарное взыскание, то такая мера может оказаться неправомерной.

Владимирова добавила, что законодательство запрещает прием пищи в производственных помещениях, а для отдельных предприятий действуют санитарные требования по организации специальных столовых или комнат для приема пищи.

В декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, что такое обеденный перерыв: что работнику можно, а что – нельзя?