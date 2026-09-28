Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступит на 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с докладом о террористической войне киевского режима.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник примет участие в мероприятиях 63-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Дипломат планирует выступить на пленарных заседаниях по Украине, передает РИА «Новости».
«Я планирую рассказать в деталях, на конкретных примерах, что из себя представляет вот эта эскалация террористической войны. Я могу себе это позволить, потому что я не так давно был в Запорожской и Херсонской областях. У меня есть свидетельства – фото- и видеофиксация, понимание того, что там происходит», – заявил Родион Мирошник.
Посол отметил, что не позволит звучать лжи о событиях на Украине. По его словам, запланирована серия сайд-эвентов, где в первую очередь будут обсуждаться вопросы нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права. Дипломат добавил, что готов максимально снабдить данными и материалами тех, кто открыт к диалогу.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал ложью заявления главы украинского внешнеполитического ведомства в ООН.
Неделей ранее дипломат сообщил о гибели 41 мирного жителя от ударов Вооруженных сил Украины.
Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил об угрозе основам ООН из-за игнорирования западными странами расцвета украинского нацизма.
Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.